Pernambuco ultrapassa 7,2 milhões de eleitores e segue como 7º maior colégio eleitoral do país e 2º do Nordeste
Estado registra crescimento de 1,02% em relação a 2024 e chega às Eleições 2026 com mais de 89% dos votantes cadastrados na biometria
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Pernambuco chegou, pela primeira vez, à marca de 7.225.744 eleitoras e eleitores aptos a participar das Eleições Gerais de 2026, mantendo-se como o sétimo maior colégio eleitoral do Brasil e o segundo maior do Nordeste. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e apontam crescimento de 1,02% em relação ao pleito municipal de 2024, quando o Estado contabilizava 7.152.871 pessoas aptas a votar.
O levantamento integra as estatísticas oficiais do eleitorado brasileiro para as eleições deste ano e mostra que Pernambuco ganhou 72.873 novos eleitores desde o último pleito. Na comparação com as Eleições Gerais de 2022, o crescimento acumulado é de 2,96%, o equivalente à inclusão de 207.646 pessoas no cadastro eleitoral.
Entre os eleitores pernambucanos aptos a votar, 6.499.140 já realizaram o cadastramento biométrico, o que corresponde a 89,94% do total. Outros 726.604 eleitores ainda não possuem biometria cadastrada, mas permanecem aptos a votar normalmente nas eleições.
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O perfil do eleitorado estadual continua sendo marcado pela predominância feminina. As mulheres representam 53,64% dos votantes, somando 3.876.071 eleitoras, enquanto os homens totalizam 3.349.351, o equivalente a 46,35%. A diferença entre os dois grupos chega a 526.720 pessoas.
Em relação à distribuição por idade, a faixa etária de 45 a 59 anos concentra o maior número de eleitores, reunindo 1.846.343 pessoas, ou 25,55% do total. Já os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo, representam 96.037 eleitores (1,33%). Entre as pessoas com 70 anos ou mais, também com voto não obrigatório, são 723.272 eleitores, o equivalente a 10,01% do eleitorado pernambucano.
Os dados também revelam que o ensino médio completo é o nível de escolaridade predominante entre os eleitores do Estado. Ao todo, 1.978.608 pessoas, ou 27,38% do eleitorado, informaram essa formação no Cadastro Eleitoral. Além disso, 432.693 eleitores se declararam analfabetos, representando 5,99% do total.
Considerando os grupos para os quais o voto é facultativo por critério de idade, Pernambuco reúne 819.309 eleitores entre jovens de 16 e 17 anos e pessoas com 70 anos ou mais, correspondendo a 11,34% do eleitorado estadual.
Recife permanece como o maior colégio eleitoral de Pernambuco, com 1.228.592 eleitores aptos a votar. Na sequência aparecem Jaboatão dos Guararapes (498.144), Olinda (301.743), Caruaru (254.214), Petrolina (248.185), Paulista (237.124), Cabo de Santo Agostinho (171.646), Camaragibe (127.003), Vitória de Santo Antão (103.929) e Garanhuns (99.626).
No cenário nacional, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o Brasil chega às Eleições Gerais de 2026 com aproximadamente 158 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar.