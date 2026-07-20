PDT oficializa apoio a Lula em convenção nacional
Convenção nacional marca o primeiro apoio oficial à reeleição de Lula e reforça a estratégia do PDT para ampliar a bancada em 2026
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O PDT deu a largada na corrida eleitoral de 2026 como o primeiro partido a oficializar apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e usou a convenção nacional, realizada em Brasília, para reforçar o protagonismo da legenda no projeto nacional. Entre os destaques do evento esteve a pré-candidata ao Senado por Pernambuco, Marília Arraes, que teve papel central na programação ao recepcionar Lula e fazer a saudação oficial em nome do partido.
Em um discurso marcado pelo tom de unidade, Marília destacou a decisão do PDT de sair na frente no apoio ao presidente e reforçou o compromisso da legenda com o projeto político liderado por Lula.
"O PDT é o primeiro partido a declarar, já na abertura do prazo legal das convenções, o apoio nacional ao presidente Lula. E isso é um compromisso de quem conhece e luta pelo Brasil e pelos brasileiros. Hoje, somos milhões de Lula espalhados pelo Brasil. Marília é Lula e Lula é Marília e assim vamos garantir Lula tetra e o Brasil avançando", afirmou.
Ao oficializar o apoio à candidatura de Lula, o PDT também apresentou a estratégia para ampliar a representação no Congresso Nacional, apostando em uma chapa competitiva de candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados.
Entre os principais nomes femininos da legenda estão Marília Arraes, em Pernambuco; a deputada estadual do Rio de Janeiro e pré-candidata à Câmara Federal, Martha Rocha; a ex-deputada estadual e pré-candidata ao Governo do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola; e a senadora do Distrito Federal, Leila Barros, que disputará a reeleição.
Tratada pela direção nacional como uma das prioridades eleitorais do partido, Marília consolida espaço de destaque na estratégia pedetista para 2026. Além de aparecer entre os principais nomes da legenda ao nível nacional, a pré-candidata ocupa posição considerada estratégica na composição da Frente Popular em Pernambuco.
Durante o encontro, Lula agradeceu o apoio antecipado do PDT e ressaltou a importância da união das forças políticas que integram seu campo de apoio.
"Nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. Não há possibilidade de a gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff, em 2016. O lema é esse", afirmou, ao defender as candidaturas de Marília Arraes ao Senado e de Juliana Brizola ao Governo do Rio Grande do Sul.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A convenção reuniu ainda o presidente nacional do PT, Edinho Silva, além dos ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Wolney Queiroz (Previdência Social). Para o PDT, o evento marcou o início da mobilização nacional da legenda e reforçou a aposta em lideranças como Marília Arraes para ampliar a presença do partido no Congresso e fortalecer a aliança em torno da reeleição de Lula.