Patrus Ananias confirma pré-candidatura ao governo de Minas pelo PT

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O nome do pré-candidato ao governo de Minas deve ser oficializado pela convenção estadual da legenda, prevista para o dia 31 de julho

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O deputado federal Patrus Ananias (PT) confirmou ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais. O ex-ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte anunciou a pré-candidatura em um vídeo publicado nas redes sociais. O nome do pré-candidato deve ser oficializado pela convenção estadual da legenda, prevista para o dia 31 de julho.

"Pelo trabalho que nós realizamos em Belo Horizonte, o presidente Lula nos convocou", disse Ananias. "Quero, então, percorrer o nosso Estado para conversar com você diretamente, ouvir também as pessoas e, juntos, construirmos o estado de Minas Gerais", completou o pré-candidato.

A escolha do deputado federal para concorrer ao governo do Estado foi antecipada pelo Estadão na semana passada. O PT já havia decidido que teria um candidato próprio na disputa em Minas. O nome preferido era o de Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que insistiu e manteve sua pré-candidatura ao Senado. A escolha de Patrus Ananias ganhou força nos últimos dias.

Antes de decidir por uma candidatura própria, o PT esperou por meses uma definição do senador Rodrigo Pacheco (PSB). O ex-presidente do Senado, porém, preferiu encerrar a vida pública.

Agora, o PSB deve ser buscado para compor a chapa encabeçada pelo ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

