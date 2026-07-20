Convenção do PT: Humberto Costa reforça que a chapa de João Campos é o "time de Lula"

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A convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), realizada na tarde desta segunda-feira (20), em Boa Viagem, zona sul do Recife, tornou-se um ato de defesa da continuidade do projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e de reforço do nome de João Campos (PSB) como líder do projeto no Estado como nome da Frente Popular para disputar o governo contra governadora Raquel Lyra (PSD).

Ao oficializar o apoio do PT à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco, Humberto afirmou que a escolha segue uma estratégia nacional da legenda. "A estratégia do nosso partido foi a de que nós temos que ganhar o maior número possível de estados. Elegendo pessoas que tenham compromisso histórico e político com o governo do presidente Lula. E é por isso, João, que aqui em Pernambuco, nós estamos com você. Porque esse aqui é o time do presidente Lula", ressalta.

João Campos, presidente nacional do PSB, também utilizou o evento para reafirmar a proximidade com o presidente Lula e destacar a construção da aliança entre PT e PSB em todo o país. Segundo o ex-prefeito do Recife, o fortalecimento da parceria foi resultado de articulações realizadas diretamente com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e com o próprio presidente da República.

"Fiz inúmeras reuniões e construções nos estados brasileiros, com o presidente Edinho Silva, com o presidente Lula, para poder construir um fortalecimento desse projeto no Brasil. Tive a alegria de construir em todos os estados do Brasil. O PSB estará ao lado do presidente Lula, apoiando-o para presidente do Brasil", confirma.

João também afirmou que Pernambuco poderá viver um momento inédito caso a candidatura seja vitoriosa em 2026. "Nós temos uma oportunidade histórica única de ver pela quarta e última vez o nosso presidente Lula presidente da República, podendo ter um governador que vai ter orgulho de ser um aliado, um amigo e parceiro do presidente. Que não vai deixar de defender em nenhuma hora o nosso presidente e que vai não apenas fazer a campanha e pedir voto para Lula, mas a gente vai governar ao lado dele", explica.

Ex-liderança do governo Bolsonaro, Luciano Bivar será suplente da candidatura ao Senado de Humberto Costa



Luciano Bivar (MDB) será suplente da candidatura ao Senado do petista Humberto Costa - Mariana de Sousa/JC

Um dos momentos que mais chamou atenção durante a convenção foi a presença do deputado federal Luciano Bivar (MDB), anunciado como suplente da chapa ao Senado.

A participação de Bivar ganhou um destaque a mais devido ao histórico político. Foi ele quem, na época de presidência do PSL, abriu espaço para a candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República em 2018. O deputado, no entanto, afirmou que a trajetória política mudou diante dos acontecimentos dos últimos anos e justificou a decisão de integrar o projeto liderado pelo PT e aliados.

"Eu não poderia imaginar que alguém pudesse voltar aos tempos do golpismo, ao tempo de uma ditadura, do autoritarismo", diz Bivar. "É uma série de valores. Eu jamais tive uma convicção tão grande de estar do lado de Lula. E eu tenho absoluta convicção de que a gente resistirá a qualquer coisa e as nossas opções são as melhores para o nosso país, para o nosso povo".

A presença do ex-presidente nacional do PSL também foi acolhida pelo presidente estadual do PT, Carlos Veras, que classificou Bivar como exemplo de mudança de posicionamento político após a experiência com o bolsonarismo.

"Bivar é uma prova viva, é um exemplo de que as pessoas que votaram em Bolsonaro podem abrir os olhos e enxergar o mal que o bolsonarismo fez e faz no Brasil", ressalta.

Veras afirmou que o deputado rompeu com o ex-presidente ainda durante o mandato iniciado em 2019 e passou a atuar em defesa da democracia. "Ele corrigiu esse percurso na sua vida política e esteve do lado da gente, defendendo o Estado Democrático de Direito e a democracia. Por isso ele está aqui hoje, porque é um exemplo de que aqueles que votaram em Bolsonaro podem abrir os olhos, ver que Bolsonaro representa um mal à democracia, ao povo brasileiro e à classe trabalhadora, e podem voltar atrás para nos ajudar a reeleger o presidente Lula".

Atuação no Congresso Nacional

Humberto Costa destacou a importância da eleição de 2026 para a sustentação da base do governo federal no Congresso Nacional e para a continuidade das políticas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores (PT), casso Lula venha a ser reeleito.

"Esse é um momento muito importante da história do nosso país, da história do nosso estado. É um momento em que nós estamos diante de uma questão muito importante: a continuidade de um projeto político que fez o Brasil avançar, que fez Pernambuco avançar e que não pode parar. E nesse momento em que eu sou homologado mais uma vez como candidato do PT e agora da Federação Brasil da Esperança", afirmou.

Ele também ressaltou o peso da eleição para o Senado, especialmente no Nordeste, defendendo uma bancada alinhada ao governo Lula. "É muito importante essa eleição que a gente vai ter agora. E para a gente fazer a diferença é no Nordeste que nós temos que votar e eleger uma bancada de senadores que equilibre aquela situação. Por isso, é importante aqui em Pernambuco o nosso voto fechado, o voto para garantir a nossa continuidade lá no Senado Federal e o voto para garantir que Marília Arraes esteja lá conosco", destaca.