No Sertão, Raquel Lyra vistoria obras e destaca importância de investimentos nas áreas rurais
Intervenções nos municípios de Floresta, Itacuruba e Belém de São Francisco somam investimentos em infraestrutura urbana e acessos viários à Bahia
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Em meio às articulações políticas para a disputa da reeleição, a governadora Raquel Lyra (PSD) cumpriu agenda institucional neste final de semana no Sertão de Itaparica. A gestora percorreu os municípios de Floresta, Itacuruba e Belém de São Francisco para vistoriar obras em andamento nas áreas de infraestrutura rodoviária, segurança pública e educação básica.
O roteiro ocorre no momento em que o executivo estadual busca acelerar entregas e vistorias técnicas antes do início oficial do período eleitoral. No Sertão, a governadora visitou canteiros financiados pelo estado e por convênios federais.
Conexões viárias
Na infraestrutura rodoviária, as intervenções são coordenadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE). Em Itacuruba, a restauração de 11,9 quilômetros da rodovia PE-422 conta com investimento de R$ 11,02 milhões e tem conclusão prevista para novembro deste ano.
Já em Belém de São Francisco, a vistoria ocorreu nas obras de implantação da PE-460. O trecho de 4,86 quilômetros recebe o aporte de R$ 9,6 milhões e ligará as rodovias locais ao Porto da Barra do Tarrachil, ponto de travessia sobre o Rio São Francisco que conecta Pernambuco à Bahia.
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Segurança e educação infantil
No município de Floresta, os trabalhos inspecionados concentram-se em equipamentos de segurança, infraestrutura viária e unidades educacionais. Na área de segurança pública, estão em andamento as construções do novo complexo da Polícia Científica, orçado em R$ 4,3 milhões e com pouco mais de 30% de execução física, e do grupamento de Bombeiros, que conta com um aporte de R$ 3,7 milhões.
O setor de mobilidade urbana e cultura local também recebe intervenções, somando R$ 4,2 milhões para a pavimentação e calçamento de 26 vias públicas, além do investimento de R$ 1,95 milhão nas instalações do Espaço CEU da Cultura, executado em parceria com o Governo Federal.
Já no setor de educação, a comitiva acompanhou a construção de duas creches municipais. O projeto, que prevê a abertura de 300 vagas para a educação infantil em cada prédio, recebe o investimento de R$ 10,7 milhões sob a coordenação da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). Uma terceira unidade de ensino infantil, com orçamento fixado em R$ 5,6 milhões, também integrou o roteiro de vistorias técnicas no município vizinho de Belém de São Francisco.
"Visitamos as obras de pavimentação, a construção de creches e as obras do complexo de Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros. O Governo tem investimento em todas as áreas no Sertão de Itaparica, e isso tem acontecido em Pernambuco como um todo, chegando a municípios grandes, como o Recife, e a municípios pequenos, como Itacuruba, aqui em Itaparica, para proporcionar melhor qualidade de vida da população que vive tanto nos grandes centros como nas áreas rurais", declarou Raquel Lyra.
A comitiva encerrou o roteiro na região com uma visita à festividade cultural da Serenata da Recordação, realizada no município vizinho de Santa Maria da Boa Vista.