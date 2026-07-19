João Campos promete retomar apoio do Estado ao Festival de Inverno de Garanhuns se eleito governador
Pré-candidato pelo PSB fez declaração durante a 34ª edição do festival, no sábado (18). Campos foi recebido pelo prefeito Sivaldo Albino
Por
JC
Publicado em 19/07/2026 às 13:30
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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, no sábado (18), que, se vencer a eleição de 2026, retomará a participação do governo estadual na realização do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).
João disse que pretende restabelecer a parceria entre o Estado e a Prefeitura de Garanhuns, interrompida em 2023 após embate entre as atuais gestões. Segundo ele, a administração estadual deve voltar a contribuir com recursos financeiros e infraestrutura para o evento.
"A prefeitura está fazendo tudo que cabe a ela e está fazendo um grande festival, talvez o maior da história. Imagina se tiver o apoio do Governo do Estado, como deveria? Então, a partir do próximo ano, a gente vai fazer isso: poder apoiar de verdade, apoiar com infraestrutura, com recurso", afirmou.
A declaração foi feita durante a 34ª edição do festival, que teve apresentações de Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso e Detonautas no palco da Praça Mestre Dominguinhos.
O socialista foi recebido pelo prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino (PSB), e esteve acompanhado do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), do senador Humberto Costa (PT), do deputado federal Felipe Carreras (PSB), do deputado estadual Cayo Albino (PSB), do prefeito de Correntes, Edimilson da Bahia (PT), além de outras lideranças políticas da região.