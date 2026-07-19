João Campos defende novo hospital infantil e eixos de mobilidade em pré-campanha no Agreste

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Durante ato político em Caruaru, pré-candidato do PSB criticou a atual gestão estadual e prometeu retomar serviços de saúde descontinuados

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O pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), realizou neste domingo, em Caruaru, a oitava plenária regional do projeto de escuta popular "Chega Junto Pernambuco". O ato político mobilizou apoiadores e lideranças da Frente Popular, marcando a intensificação das agendas da oposição no interior do estado.

A mobilização ocorreu no principal reduto eleitoral da atual governadora, Raquel Lyra (PSD), que comandou o município como prefeita até renunciar em 2022 para disputar o Executivo estadual.

Durante o evento, João Campos apresentou uma série de compromissos voltados para a região do Agreste, focando em demandas estruturais de saúde, eixos de transporte e incentivos para a cadeia econômica local.

Promessa de hospital infantil

No setor de saúde pública, que centralizou as críticas direcionadas à atual administração estadual, a principal promessa foi a descentralização do atendimento de alta complexidade. O plano apresentado prevê a criação do Hospital da Criança do Agreste, em Caruaru.

Em paralelo, o pré-candidato assumiu o compromisso de reabrir o Hospital Jesus Nazareno, também situado no município, cuja interrupção das atividades no ano passado foi associada por ele a gargalos no atendimento pediátrico regional.

“A gente tem o compromisso de fazer o Hospital da Criança do Agreste aqui em Caruaru. A ideia é que a gente possa atender mais de 2,5 milhões de habitantes que estão nessa região e que muitas vezes, quando precisam de serviços de maior complexidade, precisam ir para a Região Metropolitana. Será um hospital de grande porte e para atender todo o Agreste de Pernambuco", afirma o pré-candidato do PSB.

Infraestrutura urbana

As propostas de campanha também abrangeram o desenvolvimento econômico e a malha viária. O projeto Polo Agreste Global da Moda foi anunciado com o objetivo de associar a qualificação de mão de obra à demanda da indústria têxtil de Santa Cruz do Capibaribe e cidades vizinhas. Na área de mobilidade, as diretrizes defendidas incluíram a construção de um anel viário no entorno de Caruaru e a duplicação da rodovia BR-232, no trecho compreendido entre os municípios de São Caetano e Serra Talhada.

Em seu pronunciamento, João Campos adotou um tom de confronto político ao rebater a influência tradicional das forças governistas locais na região, afirmando que o debate democrático e a administração pública pertencem à população, e não a grupos políticos específicos.

João Campos em pré-campanha em Caruaru com Marília Arraes e Humberto Costa - Edson Holanda

O ato serviu como demonstração de alianças da Frente Popular no Agreste, reunindo no mesmo palanque figuras da política local, como os ex-prefeitos Zé Queiroz e Tony Gel, e o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

O palanque também contou com a presença de lideranças da bancada de esquerda, como a senadora Teresa Leitão, o senador Humberto Costa e a ex-deputada Marília Arraes, que integram a coordenação e a articulação da chapa para o pleito deste ano.