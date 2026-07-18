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Política | Notícia

PT aprova chapa de Humberto Costa ao Senado com Luciano Bivar como primeiro suplente

Diretório estadual do partido definiu composição durante reunião em Bom Conselho e prepara convenção da Federação Brasil da Esperança

Por Pedro Beija Publicado em 18/07/2026 às 20:02
Diretório estadual do PT realizou, neste sábado (18), em Bom Conselho, reunião para definir próximos passos do partido para as eleições em Pernambuco
Diretório estadual do PT realizou, neste sábado (18), em Bom Conselho, reunião para definir próximos passos do partido para as eleições em Pernambuco - Henrique Lima/PT Pernambuco

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O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco aprovou, neste sábado (18), a composição da chapa do senador Humberto Costa (PT) para a disputa pela reeleição em 2026. Durante reunião realizada em Bom Conselho, no Agreste, a legenda indicou o deputado Luciano Bivar (MDB) para ocupar a primeira suplência da candidatura petista ao Senado.

O encontro reuniu dirigentes estaduais, representantes municipais, parlamentares e lideranças do partido de diversas regiões do Estado. Entre as deliberações aprovadas também está o reforço da mobilização dos diretórios municipais em torno da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de Humberto Costa e da ampliação das bancadas federal e estadual da legenda.

A definição da suplência de Humberto Costa ocorre na véspera da Convenção Estadual da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, marcada para esta segunda-feira (20), no Recife. No encontro, serão homologadas as chapas proporcionais e a composição da federação na chapa majoritária.

Presidente estadual do PT Pernambuco, o deputado federal Carlos Veras afirmou que a estratégia do partido para 2026 passa pelo fortalecimento da presença nos municípios e pelo diálogo com a militância.

“Estamos consolidando uma nova forma de organizar o partido, aproximando a direção estadual dos diretórios municipais, das lideranças e da nossa militância. O PT sempre foi forte porque esteve perto do povo, ouvindo as comunidades e construindo coletivamente suas decisões”, afirmou.

Veras também destacou que a reeleição de Humberto Costa é uma das prioridades da legenda para o próximo ano e defendeu a ampliação da representação do partido no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

“A reeleição do senador Humberto Costa é uma prioridade do nosso partido. Precisamos também fortalecer nossa representação no Congresso Nacional para defender os trabalhadores e trabalhadoras e dar sustentação ao governo do presidente Lula”, declarou.

Durante a reunião, o dirigente petista ainda citou ações do Governo Federal no Agreste pernambucano, como a inauguração do Hospital de Amor, em Garanhuns, a implantação do Instituto Federal em Águas Belas e as obras de duplicação da BR-423.

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