PT aprova chapa de Humberto Costa ao Senado com Luciano Bivar como primeiro suplente

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Diretório estadual do partido definiu composição durante reunião em Bom Conselho e prepara convenção da Federação Brasil da Esperança

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O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco aprovou, neste sábado (18), a composição da chapa do senador Humberto Costa (PT) para a disputa pela reeleição em 2026. Durante reunião realizada em Bom Conselho, no Agreste, a legenda indicou o deputado Luciano Bivar (MDB) para ocupar a primeira suplência da candidatura petista ao Senado.

O encontro reuniu dirigentes estaduais, representantes municipais, parlamentares e lideranças do partido de diversas regiões do Estado. Entre as deliberações aprovadas também está o reforço da mobilização dos diretórios municipais em torno da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de Humberto Costa e da ampliação das bancadas federal e estadual da legenda.

A definição da suplência de Humberto Costa ocorre na véspera da Convenção Estadual da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, marcada para esta segunda-feira (20), no Recife. No encontro, serão homologadas as chapas proporcionais e a composição da federação na chapa majoritária.

Presidente estadual do PT Pernambuco, o deputado federal Carlos Veras afirmou que a estratégia do partido para 2026 passa pelo fortalecimento da presença nos municípios e pelo diálogo com a militância.

“Estamos consolidando uma nova forma de organizar o partido, aproximando a direção estadual dos diretórios municipais, das lideranças e da nossa militância. O PT sempre foi forte porque esteve perto do povo, ouvindo as comunidades e construindo coletivamente suas decisões”, afirmou.

Veras também destacou que a reeleição de Humberto Costa é uma das prioridades da legenda para o próximo ano e defendeu a ampliação da representação do partido no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

“A reeleição do senador Humberto Costa é uma prioridade do nosso partido. Precisamos também fortalecer nossa representação no Congresso Nacional para defender os trabalhadores e trabalhadoras e dar sustentação ao governo do presidente Lula”, declarou.

Durante a reunião, o dirigente petista ainda citou ações do Governo Federal no Agreste pernambucano, como a inauguração do Hospital de Amor, em Garanhuns, a implantação do Instituto Federal em Águas Belas e as obras de duplicação da BR-423.