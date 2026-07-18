Na Mata Sul, João Campos reforça proposta de expandir influência de Suape para a região
Pré-candidato ao Governo esteve em Palmares, defendeu descentralização de investimentos e voltou a citar Transnordestina como vetor de desenvolvimento
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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) cumpriu agenda neste sábado (18) na Mata Sul do Estado, onde voltou a defender a expansão da área de influência do Porto de Suape para municípios da região. Em passagem por Palmares, o socialista afirmou que pretende descentralizar investimentos e estimular a geração de emprego e renda por meio da ampliação do complexo industrial.
A proposta já havia sido apresentada no fim de junho, durante uma edição regional do evento Chega Junto Pernambuco, realizado em Palmares, e voltou a ser destacada pelo pré-candidato durante a agenda deste sábado.
"Estou aqui hoje para reafirmar meu compromisso com a Mata Sul e dizer a vocês que a gente está desenhando um grande plano sobre o futuro dessa região, sobre as oportunidades, sobre o que a gente vai fazer para que as pessoas tenham uma oportunidade de emprego, de renda, de formação, de educação, para gerar um tempo em que as pessoas sejam cuidadas", afirmou.
Durante o discurso, João Campos também voltou a defender o avanço da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco. Segundo ele, caso seja eleito governador, pretende trabalhar pela implantação de uma nova frente de obras da ferrovia a partir da Mata Sul.
Além dos compromissos políticos, o pré-candidato realizou uma caminhada pela feira de Palmares, onde conversou com comerciantes e moradores, e concedeu entrevistas a emissoras de rádio da região.
A agenda foi acompanhada pelo pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), pela pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), pelos deputados estaduais Pedro Campos (PSB) e Rodrigo Farias (PSB), além de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças políticas da Mata Sul.
Ainda neste sábado, João Campos visitou a Usina de Arte, em Água Preta, onde conheceu projetos de expansão do parque artístico e ambiental instalado na antiga Usina Santa Terezinha. O roteiro da pré-campanha também inclui um encontro com lideranças políticas em Quipapá.