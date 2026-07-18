Ainda sem definição para o Senado, Raquel Lyra cumpre agendas ao lado de Eduardo da Fonte e aliados do PP

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Governadora esteve com presidente do PP em Pesqueira e cumpriu compromissos em Floresta e Santa Maria da Boa Vista ao lado de aliados do partido

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A governadora Raquel Lyra (PSD) cumpriu uma série de agendas no interior de Pernambuco neste fim de semana ao lado de lideranças do Progressistas (PP), em um momento de indefinição sobre a composição da chapa governista para as eleições de 2026. Entre os aliados que acompanharam a gestora esteve o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), presidente estadual do partido e da Federação União Progressista em Pernambuco, e um dos postulantes ao Senado na chapa da governadora.

A presença de Eduardo ao lado da governadora ocorreu na abertura da terceira edição do Festival Pernambuco Meu País, na sexta-feira (17), em Pesqueira, no Agreste. O parlamentar é o nome defendido pelo Progressistas para disputar uma vaga ao Senado na chapa de Raquel Lyra, enquanto o União Brasil trabalha pela indicação do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho.

A Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, ainda não definiu qual nome representará o grupo na disputa pelo Senado em Pernambuco. A escolha é considerada um dos principais pontos de negociação da composição da chapa majoritária da governadora para 2026.

Além de Eduardo da Fonte, Raquel também esteve em agendas com outros integrantes do Progressistas ao longo do fim de semana. Em Floresta, no Sertão, a governadora vistoriou obras no município acompanhada da prefeita Rorró Maniçoba (PP), do deputado estadual Kaio Maniçoba (PP) e de lideranças locais.

Ainda neste sábado, a agenda seguiu em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do São Francisco, onde Raquel participou da 27ª Serenata da Recordação. O município é comandado pelo prefeito George Duarte (PP), ligado a Eduardo da Fonte.

A sequência de compromissos com aliados do PP ocorre após outra aparição pública da governadora ao lado de Eduardo da Fonte.

Na quinta-feira (16), durante a missa de encerramento da Festa de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, Raquel participou da celebração acompanhada de três nomes cotados para compor a chapa governista que disputará o Senado: Eduardo da Fonte, Miguel Coelho e o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD).

Festival Pernambuco Meu País

Em Pesqueira, Raquel participou da abertura da terceira edição do Festival Pernambuco Meu País. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o evento tem expectativa de atrair mais de 40 mil pessoas e movimentar cerca de R$ 7 milhões na economia local.

Com programação gratuita, o festival reúne apresentações musicais, atividades formativas, feiras de artesanato e gastronomia, além de ações voltadas ao fortalecimento da economia criativa e do turismo regional. A programação em Pesqueira segue até este domingo (20).