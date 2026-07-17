Miguel Coelho e Raquel Lyra dividem palco em congresso evangélico em Abreu e Lima com a chapa ao Senado ainda em aberto

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Aparição conjunta diante de milhares de fiéis ocorre enquanto União Brasil e Progressistas disputam a vaga de senador no palanque da governadora

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O presidente estadual do União Brasil e pré-candidato ao Senado, Miguel Coelho, dividiu o palco com a governadora Raquel Lyra (PSD) nesta sexta-feira (17), diante de milhares de fiéis, no 22º Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADALPE), realizado no Templo Central da denominação, em Abreu e Lima.

Também participaram do encontro a vice-governadora Priscila Krause (PSD) e o presidente estadual do Podemos, Marcelo Gouveia. Foi a segunda vez na semana que Coelho apareceu ao lado da governadora em agenda pública, num momento em que a chapa governista ao Senado ainda não está fechada e em que dois nomes da Federação União Progressista, ele e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), presidente da legenda no estado, disputam o mesmo espaço no palanque.

Considerado um dos maiores encontros femininos evangélicos de Pernambuco, o congresso reúne caravanas de diferentes regiões e integra o calendário religioso do estado há mais de duas décadas. Neste ano, a programação foi construída em torno do tema "Refrigera a minha alma", inspirado no Salmo 23:3, com momentos de louvor, oração, pregações e atividades de reflexão religiosa.

O dirigente do União Brasil no Estado destacou a dimensão do evento e o papel da fé na vida da população. "É emocionante ver milhares de mulheres reunidas em um momento de adoração e comunhão com Deus. A fé transforma vidas, fortalece as famílias e renova a esperança do nosso povo. Parabenizo a IEADALPE pela organização de um congresso tão grandioso e inspirador", afirmou.

Coelho não tratou diretamente da corrida ao Senado, mas ressaltou o ambiente de união presente no encontro e associou a mobilização a um projeto coletivo para o estado, vocabulário que tem marcado o discurso do grupo governista durante as negociações para fechar a chapa. "É importante destacar, Marcelo, que você promoveu aqui, junto com o grupo que o apoia, um sentimento de união e de coletivo. Isso ficou muito claro na sua fala. Aqui não está um grupo que aposta em um deputado A, B ou C. Aqui está um projeto que é a favor de Abreu e Lima, que é a favor de Pernambuco, de tudo que fortalece o nosso povo", declarou.

Já Raquel Lyra usou o espaço para falar sobre trabalho, perseverança e compromisso com a população, temas que tem repetido em agendas públicas recentes. "Eu tenho falado sobre construção de sonhos, sobre como transformar esperança em realização. Nós vivemos de sonhos, de coragem, de fé, mas também de trabalho. A gente não descansa nem cruza os braços. E quando a gente olha para o outro, tenta cuidar dos seus amigos, da nossa casa e da nossa comunidade", declarou a governadora.

Uma vaga, dois pré-candidatos

A cena em Abreu e Lima ganha contorno político porque o palanque de Raquel comporta apenas um nome da Federação União Progressista na disputa pelo Senado, e a federação tem dois pré-candidatos em campo.

Miguel Coelho intensificou nos últimos dias os movimentos de sua pré-campanha ao Senado, lançada nas redes sociais sob o slogan "A força do trabalho", e tem mantido presença constante nas agendas públicas da governadora Raquel Lyra. Na quarta-feira (15), acompanhou a gestora em Vicência, na Mata Norte, ao lado do deputado federal Túlio Gadêlha (PSD), durante o ato de lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito Guiga Nunes (Podemos) à Câmara dos Deputados.

Já na quinta-feira (16), o dirigente do União Brasil participou da Missa Solene Campal e da procissão de Nossa Senhora do Carmo, no Recife. Um dia depois, voltou a dividir espaço com a governadora durante o 22º Congresso de Mulheres da IEADALPE, em Abreu e Lima, um dos maiores eventos evangélicos de Pernambuco.

O presidente estadual do PP, Eduardo da Fonte, que também se coloca como pré-candidato ao Senado, segue igualmente próximo às agendas da chefe do Executivo estadual. Na quinta-feira, esteve ao lado de Raquel Lyra durante as celebrações da padroeira do Recife. A programação religiosa reuniu cerca de 300 mil fiéis no Centro da capital, segundo estimativas dos organizadores.

Na semana passada, o deputado também foi recebido pela governadora no Palácio do Campo das Princesas para tratar da composição da chapa. Ainda assim, é Coelho quem tem aparecido com mais frequência nas agendas ao lado dela nesta reta final de definição.

Nos bastidores, integrantes do grupo governista relatam que a governadora teria sinalizado a dirigentes nacionais da federação preferência pelo nome de Coelho, apesar de a executiva estadual do Progressistas ter apontado Da Fonte como o indicado da legenda para a disputa. Também circula, no meio político, a versão de que a relação entre Raquel e o deputado se desgastou após supostas conversas dele com o campo do pré-candidato ao governo João Campos (PSB). Nada disso foi confirmado oficialmente, e a composição da chapa segue sem anúncio.

O que diz Eduardo da Fonte

Em entrevista concedida na quinta-feira (16), Da Fonte não confirmou a suposta preferência da governadora nem admitiu desconforto com o assunto. Disse que aguarda o desfecho das negociações e que reconhece, até aqui, apenas a indicação de Túlio Gadêlha, com quem afirma ter boa relação.

"A gente vai aguardar com toda tranquilidade o desfecho que a governadora vai tomar pra gente poder concluir essa chapa, para que seja uma chapa que mostre a Pernambuco as transformações, que leve pra Pernambuco a viabilidade de conquistas pra vida das pessoas", afirmou.

Questionado diretamente sobre a preferência que Raquel teria manifestado aos presidentes nacionais da federação pelo nome de Miguel Coelho, o deputado devolveu o argumento pelo peso da legenda, afirmou que a federação tem executiva formada, um "grande time" de deputados e pré-candidatos ao seu lado, e que a definição virá de forma natural, "unindo todo mundo".

Segundo ele, o grupo chega a outubro como o maior do estado, com a maior bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, e pretende eleger também um senador por Pernambuco. Sobre a suposta aproximação com o campo de João Campos, foi taxativo: disse que a conversa está "bem descartada" e classificou o episódio como "invenção da política para poder tumultuar o processo".

Enquanto a chapa não é oficializada, os dois pré-candidatos da federação seguem circulando por eventos religiosos de grande público em dias seguidos — Da Fonte na procissão do Carmo, na quinta, e Coelho no congresso da Assembleia de Deus, nesta sexta —, ambos ao lado da governadora. O anúncio de quem ficará com a vaga, porém, ainda não tem data.