João Campos discute revitalização do Centro do Recife e integração metropolitana em reunião com comerciantes
Pré-candidato ao Governo de Pernambuco participou de encontro com representantes da CDL Recife e ouviu demandas do setor para a capital e a RMR
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), participou nesta sexta-feira (17) de uma reunião com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), na qual foram discutidos desafios e propostas para o desenvolvimento do Centro da capital e da Região Metropolitana do Recife.
O encontro contou com a presença do presidente da entidade, Frederico Leal, de empresários ligados ao setor do comércio e serviços e do pré-candidato a vice-governador na chapa socialista, Carlos Costa.
Entre os temas debatidos estiveram mobilidade urbana, moradia, integração metropolitana, recuperação do Centro do Recife e mecanismos de cooperação entre o setor público e a iniciativa privada para estimular a atividade econômica na região.
Pretensão
Durante a reunião, João Campos afirmou que pretende incorporar ao programa de governo estadual iniciativas já implementadas pela Prefeitura do Recife. Segundo ele, o Governo de Pernambuco pode ampliar sua participação em ações voltadas à recuperação urbana da área central da capital.
“A Prefeitura fez a parte dela. O Estado pode ser um construtor disso, um dos investidores dessa reabilitação do Centro”, afirmou.
O socialista também defendeu uma atuação mais articulada entre os municípios da Região Metropolitana, argumentando que a integração regional pode contribuir para avanços em áreas como mobilidade, desenvolvimento econômico e prestação de serviços públicos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A CDL Recife representa empresas dos setores de comércio e serviços da capital pernambucana e atua em pautas relacionadas ao ambiente de negócios e ao desenvolvimento econômico da cidade.