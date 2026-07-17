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Política | Notícia

Quaest: 87% dos brasileiros não querem participar de grupos de WhatsApp sobre política

As entrevistas dos candidatos e as propostas de governo aparecem entre os principais meios de informação, ambos citados por 63% dos entrevistados

Por JC Publicado em 17/07/2026 às 17:27 | Atualizado em 17/07/2026 às 18:12
Pesquisa da Genial/Quest mostrou os meios de engajamento dos eleitores para o próximo pleito
Pesquisa da Genial/Quest mostrou os meios de engajamento dos eleitores para o próximo pleito - Reprodução/ iStock

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A pesquisa realizada em parceria entre a Genial Investimentos e a Quest, divulgada nesta sexta-feira (17), analisou o engajamento da população brasileira para as próximas eleições. E o levantamento mostra que 87% dos eleitores afirmam que não pretendem participar de grupos de WhatsApp sobre política, enquanto 11% dizem que devem integrar esses grupos e 2% afirmam que ainda podem participar.

A pesquisa também investigou de que outra forma os brasileiros pretendem acompanhar o processo eleitoral.

As entrevistas dos candidatos e as propostas de governo aparecem entre os principais meios de informação, ambos citados por 63% dos entrevistados. Outros 60% afirmaram que pretendem acompanhar o noticiário sobre política, 47% disseram que devem seguir as eleições pelas redes sociais e 46% pretendem assistir à propaganda eleitoral gratuita.

O levantamento indicou ainda baixa intenção de participação presencial na campanha. Questionados sobre a presença em eventos de rua em apoio aos seus candidatos, 71% responderam que não pretendem comparecer. Em contrapartida, 24% afirmaram que participarão dessas atividades, enquanto 5% disseram que talvez possam ir.

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Recorte regional

No Nordeste, 62% dos eleitores afirmaram que pretendem acompanhar as entrevistas dos candidatos, enquanto 57% disseram que vão acompanhar as propostas e os programas de governo. O noticiário sobre política deve ser acompanhado por 60% dos entrevistados, e 49% afirmaram que pretendem assistir à propaganda eleitoral gratuita.

Por outro lado, 51% disseram que não pretendem acompanhar a campanha pelas redes sociais. Além disso, 86% afirmaram que não devem participar de grupos de WhatsApp sobre política e 59% responderam que não pretendem comparecer a eventos de rua em apoio aos seus postulantes.

Nas demais regiões os cenários de engajamento são um pouco semelhantes. No Sudeste, 62% afirmam que vão acompanhar as entrevistas dos candidatos, 65% as propostas de governo e 58% os noticiários sobre política. Sobre acompanhar as redes sociais, 49% afirmam que não pretendem, enquanto 54% não vão assistir a propaganda eleitoral e 77% não devem comparecer a eventos de rua. A região concentra o maior percentual daqueles que não querem participar de grupos de Whataspp com 89%.

No Sul, os destaques vão para 70% dos que afirmaram que vão acompanhar as entrevistas dos candidatos, 77% disseram que não vão a eventos de rua em apoio eles e 88% também não vão participar dos grupos de Whatsapp. 

Na região Centro-Oeste/Norte, 64% dos entrevistados afirmaram que pretendem acompanhar as entrevistas dos candidatos, enquanto 63% disseram que vão acompanhar as propostas e os programas de governo.

O noticiário sobre política será acompanhado por 61% dos eleitores, 51% pretendem seguir a campanha pelas redes sociais e 50% afirmaram que assistirão à propaganda eleitoral gratuita. Já 29% disseram que devem participar de eventos de rua em apoio a candidatos e apenas 13% pretendem integrar grupos de WhatsApp sobre política.

Posicionamento político

O nível de engajamento varia conforme o posicionamento político dos entrevistados. Entre os bolsonaristas, 84% afirmam que não pretendem participar de grupos de WhatsApp sobre política e 33% dizem que devem comparecer a eventos de rua.

Entre os lulistas, esses percentuais são de 81% e 56%, respectivamente. Já entre os independentes, 91% não querem integrar grupos de WhatsApp e apenas 15% desejam participar de atos de campanha.

 

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