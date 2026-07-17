EUA anunciam retomada de ataques ao Irã, enquanto Teerã retalia no Kuwait e Catar

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De acordo com o comunicado da Comando Central dos Estados Unidos, os ataques têm como objetivo continuar degradando as capacidades militares iranianas

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que retomou no início da noite desta sexta-feira, 17, uma rodada de ataques contra o Irã, pelo sétimo dia consecutivo. Segundo o comunicado, os ataques têm como objetivo continuar degradando as capacidades militares iranianas.

A agência iraniana ISNA informou que a área ao redor de Sirik, no sul do Irã, foi atingida por um ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos. Já a Tasnim afirmou que o vice-governador iraniano em Bushehr acusou os americanos de atacarem um petroleiro iraniano atracado na Ilha de Kharg.

Pelo lado iraniano, a agência Tasnim também afirma que forças do Irã atacaram uma embarcação com bandeira da Tailândia que tentava atravessar o Estreito de Ormuz.

O Exército do Kuwait informou que um incêndio começou e houve danos às unidades de geração de energia em uma estação de eletricidade e dessalinização de água. Segundo os militares, os ataques iranianos tiveram como alvo várias instalações e acampamentos militares com drones.

Já a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou que, em um grande ataque surpresa contra a base aérea americana de "Al Udeid", no Catar, um sistema de radar de longo alcance e várias aeronaves estratégicas de reabastecimento dos EUA foram destruídos, enquanto várias outras foram severamente danificadas.