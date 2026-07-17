Dario Durigan diz que não cabe falar em retaliação aos EUA, essa palavra está fora da mesa

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirma que o governo brasileiro está trabalhando, neste momento, com medidas de reciprocidade

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que não cabe agora falar em retaliação do Brasil aos Estados Unidos, após a imposição de tarifas de 25% pela Casa Branca a produtos brasileiros. O governo brasileiro está mais empenhado em usar medidas de reciprocidade.

"Não cabe falar em retaliação, é uma palavra que está fora do nosso escopo, fora do nosso trabalho", disse Durigan a jornalistas.

O ministro disse que o governo brasileiro trabalha neste momento com medidas de reciprocidade. "A reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto", afirma.

O Congresso aprovou, por unanimidade, ressaltou o ministro, uma lei que protege interesses nacionais oferecendo procedimento próprio para ser utilizado em caso de ataques unilaterais de outros países, como as medidas de reciprocidade.

Durigan disse que não se pode usar o "momento político-eleitoral" para fazer ataques políticos e prejudicar a economia. "Meu papel é garantir que a economia siga estável", disse ele. "Seja discutindo com empresários, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que Congresso nos ofereceu".

"É evidente que tem um elemento político nas tarifas", disse Durigan. "Como o Brasil ganha o argumento técnico, o argumento de comércio, não sobra outra coisa a não ser um argumento político-eleitoral. E tem gente no Brasil que apoia".

Para Durigan, o ponto preocupante, já visto em outros países da região, é uma "interferência cada vez mais à luz do dia" de Washington nas economias locais. "Esse tipo de medida, e o apoio da família Bolsonaro às medidas dos Estados Unidos, afronta o patriotismo mais básico dos brasileiros".

"O Brasil não pode se acovardar", disse o ministro da Fazenda, ressaltando que o País tem bons argumentos e razões técnicas nas discussões comerciais. "Temos que seguir fazendo um bom debate, mostrando que isso é prejudicial para o Brasil e para os Estados Unidos".

Durigan mencionou que nas audiências públicas mais recentes no escritório de comércio dos EUA, das mais de 70 participações, 63 foram contrárias ao tarifaço. Ele ressaltou que os argumentos do governo brasileiro e dos empresários foram desconsiderados.

Motta defende uso da Lei de Reciprocidade Econômica como resposta às tarifas dos EUA



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), repudiou a decisão do governo dos Estados Unidos. Além do repúdio, o deputado defendeu o uso da Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional, como resposta aos Estados Unidos. A manifestação de Motta foi feita no fim da noite desta quinta-feira, 16, por nota.

O presidente da Câmara destacou que o parlamento brasileiro apoia o diálogo respeitoso entre nações soberanas, mas discorda do uso de barreiras comerciais como instrumento de ingerência ou pressão política. "Contamos com a Lei da Reciprocidade Econômica aprovada pelo Congresso, como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais", frisou.

Ainda na nota, ele disse que "medidas unilaterais e protecionistas como essas prejudicam a economia, ameaçam empregos e penalizam setores produtivos estratégicos que geram renda e desenvolvimento no País. Não há justificativa técnica ou comercial que legitime essa agressão ao livre-comércio e à soberania brasileira".

Motta reforçou ainda que a Câmara dos Deputados acompanhará de perto os desdobramentos do tarifaço e "atuará com responsabilidade e firmeza na defesa dos interesses do País". E complementou: "O Brasil permanece unido na proteção de seu setor produtivo, de seus exportadores e, sobretudo, dos empregos dos brasileiros."