Tarifaço dos EUA: Brasileiros culpam Flávio Bolsonaro por "tarifaço" dos EUA, aponta pesquisa Genial/Quaest

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Levantamento revela que a maior parte da população associa a visita do senador a Donald Trump ao aumento de impostos sobre produtos nacionais

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Uma nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, realizada em julho de 2026, aponta que a maioria dos brasileiros atribui a Flávio Bolsonaro a responsabilidade pelas novas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump aos produtos do Brasil.

O levantamento é divulgado em um momento de alta tensão diplomática e econômica, onde o conhecimento sobre o "tarifaço" americano se tornou amplamente difundido entre a população, gerando um clima de incerteza sobre o futuro das relações comerciais entre os dois países. Em Pernambuco, por exemplo, a taxação deverá comprometer 60% das exportações, segundo a Federação das Indústrias do Estado (Fiepe).

O cenário de disputa de narrativas entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro centraliza os resultados. Enquanto Lula acusa o senador de ter solicitado o aumento das tarifas como forma de retaliação política, Flávio nega e afirma ter pedido a Trump para não taxar o País. Contudo, a percepção pública - segundo a pesquisa - está concordando com a versão do atual governo, fazendo uma conexão direta entre a atuação da oposição e os entraves econômicos enfrentados pelo Brasil no mercado norte-americano.

Sob a ótica das Eleições 2026, os resultados da pesquisa podem favorecer a reeleição do presidente Lula e inviabilizar, ainda mais, a candidatura de Flávio Bolsonaro, que já vem sofrendo diversos revés desde que a pré-candidatura foi lançada.

IMPACTO ECONÔMICO E PERCEPÇÃO POPULAR

Brasileiros culpam Flávio Bolsonaro por "tarifaço" dos EUA, aponta pesquisa Genial/Quaest - Arte

A preocupação com o bolso é o principal motor da opinião pública, conforme demonstram os dados sobre a percepção de impacto na vida cotidiana. A pesquisa questionou se as novas taxas impostas por Trump prejudicariam a vida dos entrevistados e de suas famílias, revelando um medo generalizado de que o aumento de custos nas exportações se reflita em inflação e perda de renda.

Segundo a pesquisa, esse sentimento é acompanhado por um alto nível de informação sobre o tema, indicando que o "tarifaço" deixou de ser um assunto técnico para se tornar uma preocupação popular.

Além disso, a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para tratar do assunto é de conhecimento de grande parte do eleitorado. Quando questionados se o senador teria força política para convencer Trump a recuar na decisão das tarifas, a maioria dos entrevistados demonstrou ceticismo quanto à capacidade de influência do parlamentar brasileiro sobre o governo dos Estados Unidos, o que reforça o desgaste de sua imagem diante do episódio.

REFLEXOS NA CORRIDA ELEITORAL DE 2026

Sob a ótica das Eleições 2026, os resultados da pesquisa podem favorecer a reeleição do presidente Lula e inviabilizar, ainda mais, a candidatura de Flávio Bolsonaro, que já vem sofrendo diversos revés desde que a pré-candidatura foi lançada - Ricardo Stuckert/PR; Andressa Anholete/Agência Senado

O "tarifaço" também já produz efeitos nítidos na intenção de voto para as eleições presidenciais de 2026. O levantamento explorou como o aumento das tarifas americanas influencia a escolha entre Lula e Flávio Bolsonaro, evidenciando que o desgaste provocado pela crise econômica externa tem impulsionado a aproximação de eleitores a determinadas candidaturas.

A Genial/Quaest mostra que a crise tarifária, portanto, deixa de ser apenas um embate comercial para se tornar um elemento decisivo na construção das plataformas eleitorais para a disputa que acontece em menos de três meses.

Por fim, a imagem dos Estados Unidos no Brasil sofreu alterações significativas, com a pesquisa medindo a oscilação entre opiniões favoráveis e desfavoráveis após as medidas protecionistas de Trump.

A Pesquisa Nacional Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de julho de 2026, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro oficial no TSE sob o número BR-07181/2026 garante a validade dos dados em todo o território nacional.



Confira os principais números e detalhes da pesquisa:



- Tamanho da amostra: Foram realizadas 2.004 entrevistas face a face.

- Margem de erro: O índice é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados gerais.

Nível de confiança: A pesquisa trabalha com um nível de confiabilidade de 95%.

- Abrangência geográfica: As entrevistas foram distribuídas em 120 municípios brasileiros.

-Período da coleta: O levantamento ocorreu entre os dias 10 e 13 de julho de 2026.

-Público-alvo: Cidadãos brasileiros com 16 anos ou mais.

- Margem de erro por região: Os índices específicos são de 3% no Sudeste, 4% no Nordeste, 6% no Sul e 5% nas regiões Norte e Centro-Oeste.

- Margem de erro por posição política: O levantamento aponta variações de 5% para lulistas, 6% para bolsonaristas e 4% para independentes.

- Responsabilidade pelas tarifas: Conforme estabelecido, a maioria dos brasileiros identifica o senador Flávio Bolsonaro como o responsável pelo "tarifaço" imposto pelos EUA.

- Percepção de impacto: Existe um sentimento majoritário de que as novas tarifas americanas prejudicarão diretamente a vida do entrevistado e de sua família.

- Ceticismo diplomático: A maior parte da população não acredita que Flávio Bolsonaro tenha força política suficiente para convencer Donald Trump a reverter a decisão sobre as taxas.

- Influência eleitoral: O episódio já altera o cenário para 2026, com o "tarifaço" aproximando ou afastando eleitores das candidaturas de Lula

