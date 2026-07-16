Prefeitura do Recife atualiza sobre obra da Basílica após cobrança de Bispo na Festa de Nossa Senhora do Carmo
Intervenções têm investimento de R$ 5,8 milhões; Dom Muniz, Bispo Emérito da Diocese de Maceió cobrou o prefeito Victor Marques por reforma
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A Prefeitura do Recife informou que as obras de requalificação do Pátio do Carmo e do entorno da Basílica de Nossa Senhora do Carmo serão retomadas após o encerramento da festa da padroeira da capital. A atualização ocorre após uma cobrança em tom descontraído feita por dom Muniz, bispo emérito da Diocese de Maceió e residente da Basílica, durante a celebração da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16).
Dirigindo-se ao prefeito Victor Marques (PCdoB), dom Muniz brincou ao pedir que a intervenção deixe a área pronta até o dia 15 de novembro.
"Eu voltei a morar aqui depois de 30 anos que saí, eu voltei para minha casa. E o senhor precisa fazer a limpeza que foi prometida para a casa ficar bonita. Eu estou de olho, e estou esperando! Então, para o dia 15 de novembro, nós queremos esta casa limpa e polida", afirmou.
Segundo a Prefeitura do Recife, a intervenção no conjunto do Carmo contempla uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados, com investimento de R$ 5,8 milhões. Os serviços incluem melhorias nas calçadas, nova pavimentação, ampliação da acessibilidade, recomposição da fachada do Convento do Carmo, implantação de infraestrutura elétrica, iluminação cênica da Basílica e recuperação do pavimento em pedra portuguesa.
As obras foram temporariamente interrompidas durante o período da festa para garantir a realização das celebrações religiosas e serão retomadas após o encerramento da programação.
Além da requalificação do pátio e do entorno, a gestão municipal informou que a recuperação da fachada da Basílica será iniciada na sequência, após a aprovação dos órgãos de preservação do patrimônio, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
O projeto de recuperação do conjunto carmelita foi anunciado ainda durante a gestão do ex-prefeito João Campos (PSB), em 2025. Nesta quinta-feira, o atual prefeito Victor Marques destacou a continuidade das intervenções e afirmou que as obras têm como objetivo preservar o patrimônio histórico e religioso do Recife.
Nas redes sociais, João Campos destacou a execução das obras pela Prefeitura do Recife.
"Eu fico muito feliz de ver a Prefeitura executando as obras de restauro do pátio e da fachada da Igreja do Carmo. Como combinado com o reitor Cidmário, começou pelo pátio e, logo após a festa, começa a recuperação da fachada com a aprovação do Iphan e dos órgãos de patrimônio", afirmou o ex-prefeito.