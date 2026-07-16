Prefeitura do Recife atualiza sobre obra da Basílica após cobrança de Bispo na Festa de Nossa Senhora do Carmo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Intervenções têm investimento de R$ 5,8 milhões; Dom Muniz, Bispo Emérito da Diocese de Maceió cobrou o prefeito Victor Marques por reforma

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Prefeitura do Recife informou que as obras de requalificação do Pátio do Carmo e do entorno da Basílica de Nossa Senhora do Carmo serão retomadas após o encerramento da festa da padroeira da capital. A atualização ocorre após uma cobrança em tom descontraído feita por dom Muniz, bispo emérito da Diocese de Maceió e residente da Basílica, durante a celebração da 330ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, nesta quinta-feira (16).

Dirigindo-se ao prefeito Victor Marques (PCdoB), dom Muniz brincou ao pedir que a intervenção deixe a área pronta até o dia 15 de novembro.

"Eu voltei a morar aqui depois de 30 anos que saí, eu voltei para minha casa. E o senhor precisa fazer a limpeza que foi prometida para a casa ficar bonita. Eu estou de olho, e estou esperando! Então, para o dia 15 de novembro, nós queremos esta casa limpa e polida", afirmou.

Segundo a Prefeitura do Recife, a intervenção no conjunto do Carmo contempla uma área de aproximadamente 6 mil metros quadrados, com investimento de R$ 5,8 milhões. Os serviços incluem melhorias nas calçadas, nova pavimentação, ampliação da acessibilidade, recomposição da fachada do Convento do Carmo, implantação de infraestrutura elétrica, iluminação cênica da Basílica e recuperação do pavimento em pedra portuguesa.

As obras foram temporariamente interrompidas durante o período da festa para garantir a realização das celebrações religiosas e serão retomadas após o encerramento da programação.

Além da requalificação do pátio e do entorno, a gestão municipal informou que a recuperação da fachada da Basílica será iniciada na sequência, após a aprovação dos órgãos de preservação do patrimônio, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O projeto de recuperação do conjunto carmelita foi anunciado ainda durante a gestão do ex-prefeito João Campos (PSB), em 2025. Nesta quinta-feira, o atual prefeito Victor Marques destacou a continuidade das intervenções e afirmou que as obras têm como objetivo preservar o patrimônio histórico e religioso do Recife.

Nas redes sociais, João Campos destacou a execução das obras pela Prefeitura do Recife.

"Eu fico muito feliz de ver a Prefeitura executando as obras de restauro do pátio e da fachada da Igreja do Carmo. Como combinado com o reitor Cidmário, começou pelo pátio e, logo após a festa, começa a recuperação da fachada com a aprovação do Iphan e dos órgãos de patrimônio", afirmou o ex-prefeito.