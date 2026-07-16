Moraes assume presidência temporária do STF a partir desta sexta-feira
Apesar de ser período de recesso, os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino (além de Moraes) seguem em suas atividades
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O ministro Alexandre de Moraes assumirá, a partir desta sexta-feira (17), a presidência temporária do Supremo Tribunal Federal (STF).
Desde o dia 2 de julho, no início do recesso da Corte, o cargo estava sendo ocupado pelo ministro Edson Fachin. O regime de plantão seguirá até o dia 31 de julho.
Apesar de ser período de recesso, os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino (além de Moraes) seguem em suas atividades, mesmo em meio à suspensão das atividades no plenário físico.
"O ministro Dias Toffoli continuará a atuar nas seguintes classes processuais: Reclamação (RCL) – cível e criminal; Petição (Pet) e Inquérito (Inq); e Mandado de Segurança (MS). Já o ministro Cristiano Zanin atuará exclusivamente em inquéritos, ações penais (APs) e nos processos que, por prevenção, estejam a eles vinculados", informou o STF.
- Tarifaço dos EUA: Brasileiros culpam Flávio Bolsonaro por "tarifaço" dos EUA, aponta pesquisa Genial/Quaest
- Flávio Bolsonaro minimiza foto com aliado de Daniel Vorcaro e diz tirar imagens com desconhecidos diariamente
- Defesa de Bolsonaro diz ao STF que ele não sabia que Flávio iria tornar carta pública
Já os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia encontra-se de férias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os processos que teriam início ou seriam encerrados no período de recesso ficam automaticamente prorrogados para o dia 3 de agosto, quando as atividades serão retomadas.