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Política | Notícia

Adversários na disputa pelo Governo, Raquel Lyra e João Campos dividem palco em celebração de Nossa Senhora do Carmo

Missa que encerrou a 330ª Festa da padroeira do Recife reuniu os principais nomes dos grupos políticos da governadora e do ex-prefeito do Recife

Por Pedro Beija Publicado em 16/07/2026 às 21:40
Governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito João Campos (PSB) estiveram no mesmo palco, durante a celebração da missa de encerramento da Festa de Nossa Senhora do Carmo
Governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito João Campos (PSB) estiveram no mesmo palco, durante a celebração da missa de encerramento da Festa de Nossa Senhora do Carmo - Reprodução/Youtube

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A tradicional celebração de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, reuniu nesta quinta-feira (16) milhares de fiéis no Pátio do Carmo, no Centro da capital. Além do caráter religioso, a missa campal que encerrou a 330ª edição da festividade também serviu de palco para um encontro das principais lideranças da política pernambucana.

Adversários na disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de outubro, a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) acompanharam a celebração no mesmo palco, cercados por aliados e pré-candidatos que devem protagonizar a campanha eleitoral do próximo ano.

Entre os presentes na celebração, chamou atenção a presença de três nomes cotados para disputar o Senado na chapa da governadora Raquel Lyra: o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), o deputado federal Eduardo da Fonte (Progressistas) e o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD).

Miguel e Eduardo disputam a indicação da Federação União Progressista para compor a chapa majoritária, enquanto Túlio é apontado como o nome "garantido" para a disputa, pelo partido da governadora.

Também acompanharam Raquel Lyra a vice-governadora Priscila Krause (PSD), o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD), o deputado federal Mendonça Filho (PL) e o deputado estadual Edson Vieira (União Brasil).

No grupo de João Campos estiveram o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), o deputado federal Pedro Campos (PSB), a senadora Teresa Leitão (PT) e a pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PT), entre outros aliados. Além dos aliados políticos, o ex-prefeito também estava acompanhado de sua mãe, Renata Campos.

Discursos

Em seu discurso, a governadora Raquel Lyra afirmou que aproveitou o momento para pedir sabedoria na condução da gestão pública e destacou que o trabalho dos gestores deve ser voltado às pessoas que mais precisam.

"Venho pedir que a gente continue, sempre, nas decisões que tomamos todos os dias, sendo abençoados para saber por quem e a quem servimos, aos homens e mulheres que a gente não conhece pelo nome, mas que precisam da força do nosso trabalho, da nossa generosidade e da nossa capacidade de amar", afirmou.

Raquel também recordou a formação religiosa recebida na família. Disse ter aprendido com a mãe, Mércia, e com a avó, Lindalva, ambas devotas de Nossa Senhora, "a fazer o bem sem olhar a quem" e afirmou que esse ensinamento orienta sua atuação na vida pública.

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"A gente fazer o bem sem olhar a quem implica dizer que mais na frente a gratidão chega, em forma de bênção, de amor, de chuvas, de alegria. É por isso que a gente acorda cedo todo dia e dorme tarde, para fazer aquilo que Deus nos deu a oportunidade de fazer: cumprir a nossa missão", disse.

Como chefe do Executivo municipal, Victor Marques participou do protocolo oficial da cerimônia e anunciou o início das obras de restauração do pátio e da fachada da Basílica de Nossa Senhora do Carmo. 

"É uma alegria poder estar aqui, agora, pela primeira vez como prefeito do Recife, podendo celebrar junto do povo da nossa cidade a nossa fé", afirmou Victor. O prefeito também pediu "força e iluminação" para que os gestores públicos possam "trabalhar por quem mais precisa".

O anúncio também foi lembrado em tom descontraído por dom Muniz, bispo emérito da Diocese de Maceió e residente da Basílica do Carmo. Dirigindo-se ao prefeito, ele cobrou a conclusão da intervenção até 15 de novembro. A intervenção havia sido anunciada pelo então prefeito João Campos em 2025.

"Eu voltei a morar aqui depois de 30 anos. Voltei para minha casa. E o senhor precisa fazer a limpeza que foi prometida para a casa ficar bonita. Estou de olho. Para o dia 15 de novembro, nós queremos esta casa limpa e polida", brincou.

Segundo o prefeito, as obras de requalificação do Pátio do Carmo serão retomadas após o encerramento da festa e, na sequência, terá início a restauração da fachada da igreja, conforme o cronograma aprovado pelos órgãos de preservação do patrimônio. 

 

Após a celebração, João Campos publicou um vídeo nas redes sociais em que destacou o início das obras de restauração da Basílica.

"Eu fico muito feliz de ver a Prefeitura executando as obras de restauro do pátio e da fachada da Igreja do Carmo. Como combinado com o reitor Cidmário, começou pelo pátio e, logo após a festa, começa a recuperação da fachada", afirmou.

 

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