Rumores sobre Miguel Coelho levam bancada do PP ao Palácio para defender vaga de Eduardo da Fonte

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Reunião acontece em meio à indefinição da chapa majoritária, que tem apenas o nome de Túlio Gadelha dado como certo na disputa ao Senado

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Diante dos burburinhos na política de Pernambuco, que a governadora Raquel Lyra (PSD) teria escolhido o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB) para representar a Federação União Progressista na disputa ao Senado, excluindo Eduardo da Fonte (PP) da chapa majoritária, deputados do PP teriam ido reivindicar a vaga para seu presidente em reunião no Palácio do Campo das Princesas nesta quarta-feira (15).

A resposta recebida foi a de que não há qualquer definição sobre a composição da chapa e que a condução das negociações permanece inalterada.

Segundo informações dos bastidores, o secretário da Casa Civil, Túlio Villaça, teria afirmado aos parlamentares que "não tem nada a ver" com os rumores e que "não tem nada resolvido", reforçando que o processo segue como vinha sendo conduzido.

A especulação seria interpretada por alguns como uma movimentação ligada ao entorno de Miguel Coelho para "tumultuar" as negociações. Com a movimentação da sua possível confirmação na chapa, o pré-candidato fez um post em seu perfil no Instagram com a legenda “Começou!”, acompanhada de uma foto com os escritos "Miguel Coelho, a força do trabalho".



Procurados pela reportagem, deputados do PP evitaram confirmar ou comentar publicamente o encontro e o conteúdo das conversas no Palácio, no entanto, a reunião foi confirmada ao JC, de forma reservada, por pessoas ligadas à bancada.

Às portas do período de convenção partidária, a chapa majoritária da governadora Raquel Lyra segue sem definição, sendo dada como certa somente a vaga do deputado federal Túlio Gadelha (PSD) para a disputa ao Senado.

Eduardo da Fonte segue assegurando que sua vaga na chapa da governadora está mantida, após a decisão da Executiva da Federação, que resultou na escolha de seu nome com cinco votos favoráveis e duas abstenções entre os votantes, sendo do seu próprio "oponente" Miguel Coelho e do deputado federal Fernando Filho (UB).

"A federação União Progressista só irá apresentar um nome para concorrer ao Senado Federal, e já reuniu a executiva e por maioria absoluta já fez a indicação do nome do deputado Eduardo da Fonte. Esse nome vai ser referendado pela Convenção Partidária da Federação, assim eu espero", afirmou o deputado em entrevista à Rádio Polo FM nesta quarta-feira (15).

