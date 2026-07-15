Quaest: Lula tem 40% e abre 12 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno

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Petista mantém a liderança na disputa pelo Palácio do Planalto com 40% das intenções de voto, enquanto senador do PL aparece com 28%

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na corrida pelo Palácio do Planalto para as eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15). No cenário de primeiro turno testado pelo instituto, o petista aparece com 40% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 28%.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em junho, Lula oscilou positivamente um ponto percentual, enquanto Flávio Bolsonaro variou um ponto para baixo. A distância entre os dois principais candidatos passou de dez para 12 pontos percentuais, mantendo Lula na dianteira da disputa. Nenhum dos demais nomes testados ultrapassa 4% das intenções de voto.

Na sequência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 4%. Renan Santos (Missão) registra 3%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2%.

Cabo Daciolo (Mobiliza), o escritor Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins (UP) aparecem com 1% cada. Edmilson Costa (PCB), Heró Bezerra (PRTB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuam.

Os eleitores que afirmam votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas somam 8%, enquanto 11% disseram estar indecisos.

Confira os números do primeiro turno

Lula (PT): 40% (+1)

Flávio Bolsonaro (PL): 28% (-1)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (+1)

Renan Santos (Missão): 3% (-)

Romeu Zema (Novo): 2% (-)

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Augusto Cury (Avante): 1% (-)

Joaquim Barbosa (DC): 1% (-)

Samara Martins (UP): 1% (-)

Edmilson Costa (PCB): 0% (-)

Heró Bezerra (PRTB): 0% (-)

Hertz Dias (PSTU): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 8% (-1)

Indecisos: 11% (+1)

Lula também lidera os cenários de segundo turno

A pesquisa Genial/Quaest também simulou quatro cenários de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. Em todos eles, Lula aparece numericamente à frente dos adversários testados.

No confronto direto contra Flávio Bolsonaro, o presidente registra 45% das intenções de voto, contra 37% do senador. O petista também supera Ronaldo Caiado (45% a 36%), Romeu Zema (45% a 35%) e Renan Santos (45% a 33%).

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais. As entrevistas foram realizadas entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.