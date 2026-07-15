Aprovação do governo Lula ultrapassa desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024, diz pesquisa Quaest

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Pesquisa mostra 48% de aprovação e 47% de desaprovação ao governo; avaliação positiva também cresceu e empatou com a negativa em 36%

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A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a superar numericamente a desaprovação pela primeira vez desde dezembro de 2024, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15). O levantamento mostra que 48% dos brasileiros aprovam a gestão do petista, enquanto 47% desaprovam. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder.

Os resultados representam uma inversão em relação ao levantamento de junho, quando 48% desaprovavam o governo e 47% aprovavam a gestão. Como a pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois índices permanecem em situação de empate técnico.

A série histórica da Quaest mostra, no entanto, uma recuperação gradual da avaliação do governo nos últimos meses. Em abril, a desaprovação chegou a 52%, nove pontos acima da aprovação, que era de 43%. Em maio, a diferença caiu para três pontos (49% a 46%) e, em junho, para um ponto (48% a 47%), até a inversão registrada nesta rodada.

Aprovação do governo Lula

Aprova: 48% (+1)

Desaprova: 47% (-1)

Não sabe/não respondeu: 5% (-)

Avaliação do governo

A pesquisa também aponta melhora na avaliação qualitativa do governo Lula. O percentual de entrevistados que classificam a gestão como positiva subiu de 34% para 36%, enquanto a avaliação negativa recuou de 38% para 36%.

Com isso, as avaliações positiva e negativa aparecem empatadas numericamente pela primeira vez desde o início da recuperação observada pela Quaest. Outros 26% classificam o governo como regular, índice estável em relação ao levantamento anterior. Já 2% não souberam ou preferiram não responder.

Confira os números:

Avaliação do governo Lula

Positiva: 36% (+2)

Negativa: 36% (-2)

Regular: 26% (-)

Não sabe/não respondeu: 2% (-)

A pesquisa Genial/Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.