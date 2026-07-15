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Política | Notícia

Quaest: 42% concordam mais com Michelle Bolsonaro do que com Flávio

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (15) mostra que 45% consideram que ex-primeira-dama acertou ao divulgar vídeos sobre desentendimento

Por Pedro Beija Publicado em 15/07/2026 às 9:29
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) também trouxe números sobre a briga na família Bolsonaro
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) também trouxe números sobre a briga na família Bolsonaro - PL Mulher/Reprodução; Waldemir Barreto/Agência Senado

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tem mais apoio da opinião pública do que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o desentendimento entre os dois vir a público, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15). O levantamento mostra que 42% dos entrevistados afirmam concordar mais com Michelle, enquanto 18% dizem estar mais alinhados ao senador.

Outros 22% responderam que não concordam com nenhum dos dois, 3% disseram concordar parcialmente com ambos e 15% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa também indica que quase metade dos brasileiros já tinha conhecimento do episódio antes da entrevista. Ao todo, 49% afirmaram ter visto os vídeos publicados por Michelle com críticas a Flávio, enquanto 51% disseram que não tinham conhecimento do caso.

Maioria avalia que Michelle acertou ao divulgar vídeos

Questionados sobre a decisão da ex-primeira-dama de tornar públicas as críticas ao senador, 45% dos entrevistados responderam que ela acertou. Outros 38% avaliaram que Michelle errou ao divulgar os vídeos, enquanto 17% não souberam ou preferiram não responder.

A percepção dos entrevistados também é de que as declarações feitas por Michelle têm algum grau de veracidade. Para 31%, elas são totalmente verdadeiras, enquanto 27% as consideram parcialmente verdadeiras. Outros 16% afirmam que são totalmente falsas, e 26% não souberam responder.

Participação de Michelle não é vista como vantagem para Flávio

A pesquisa também perguntou se a participação direta de Michelle Bolsonaro na campanha presidencial de Flávio aumentaria suas chances de vitória. Para 47% dos entrevistados, a presença da ex-primeira-dama não melhora o desempenho eleitoral do senador. Já 38% acreditam que sua participação aumentaria as chances de vitória, enquanto 15% não souberam responder.

Sobre a motivação para a publicação dos vídeos, 34% disseram acreditar que Michelle deseja disputar a Presidência da República no lugar de Flávio Bolsonaro. Outros 25% entendem que ela buscou se posicionar contra alianças políticas com as quais não concorda, enquanto 16% afirmam que a principal motivação foi responder aos ataques e desrespeitos que ela afirma ter sofrido. Para 19%, não foi possível apontar uma motivação.

O atrito entre Michelle e Flávio veio a público no fim de junho, quando a ex-primeira-dama publicou vídeos nas redes sociais afirmando ter sido maltratada e desrespeitada pelo senador durante uma conversa sobre alianças eleitorais do PL. Após a repercussão, Flávio pediu desculpas e negou ter tido a intenção de ofendê-la. Dias depois, Michelle afirmou que não havia uma disputa entre os dois e que ambos trabalhariam juntos nas eleições de 2026.

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