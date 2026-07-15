Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em cenário de segundo turno, diz pesquisa Quaest

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Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (15) mostra presidente com 45% das intenções de voto contra 37% do senador, abrindo oito pontos de vantagem

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente em todos os cenários de segundo turno testados pela pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15). No principal confronto simulado, o petista registra 45% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) marca 37%.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em junho, Lula oscilou positivamente um ponto percentual, enquanto Flávio variou um ponto para baixo. A diferença entre os dois passou de seis para oito pontos percentuais, embora as mudanças estejam dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Os eleitores que afirmam votar em branco, anular o voto ou não sabem em quem votar somam 18% no cenário principal, enquanto os indecisos representam 4%.

Confira os números do segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro:

Lula (PT): 45% (+1)

Flávio Bolsonaro (PL): 37% (-1)

(-1) Branco/nulo/não sabe: 14% (-)

Indecisos: 4% (-)

Lula também supera Caiado, Zema e Renan Santos

A Quaest simulou ainda outros três cenários de segundo turno para a disputa presidencial de 2026. Em todos eles, Lula mantém os mesmos 45% das intenções de voto e aparece numericamente à frente de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.

Entre os adversários testados, Renan Santos foi quem apresentou o maior avanço em relação ao levantamento anterior, oscilando positivamente dois pontos percentuais e chegando a 33% das intenções de voto.

Lula (PT) x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula: 45% (-)

Ronaldo Caiado: 36% (+1)

Branco/nulo/não sabe: 15% (-1)

Indecisos: 4% (-)

Lula (PT) x Romeu Zema (Novo)

Lula: 45% (-)

Romeu Zema: 35% (-)

Branco/nulo/não vai votar: 15% (-1)

Indecisos: 4% (+1)

Lula (PT) x Renan Santos (Missão)

Lula: 45% (-1)

Renan Santos: 33% (+2)

Branco/nulo/não vai votar: 18% (-2)

Indecisos: 4% (-)

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais. As entrevistas foram realizadas entre os dias 10 e 13 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.