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Política | Notícia

João Campos recebe 6º título de cidadão em Pernambuco durante solenidade em Araçoiaba

A homenagem foi entregue pela Câmara de Vereadores da cidade durante sessão em comemoração aos 31 anos de emancipação do município

Por JC Publicado em 15/07/2026 às 19:28
[João Campos recebeu 6º título de cidadão em Araçoiaba
[João Campos recebeu 6º título de cidadão em Araçoiaba - Foto: Edson Holanda

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O ex-prefeito João Campos e pré-candidato ao Governo de Pernambuco (PSB), recebeu, na terça-feira (14), seu sexto título de cidadão concedido por um município pernambucano. A nova homenagem foi entregue pela Câmara Municipal de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife (RMR), durante sessão solene em comemoração aos 31 anos de emancipação política da cidade.

A honraria foi proposta pela vereadora Érica de Lulu (PSB). Araçoiaba foi criada em 14 de julho de 1995, após desmembramento de Igarassu, sendo o mais novo de Pernambuco.

Ao receber o título, João Campos agradeceu a homenagem e afirmou que o reconhecimento amplia sua responsabilidade com a cidade. “Se eu já tinha a vontade de lutar por Araçoiaba, agora tenho mais do que isso: tenho a obrigação de trabalhar por uma terra que me considera seu filho”, declarou.

Durante o discurso, o pré-candidato também mencionou a proposta de integração entre os municípios da Região Metropolitana do Recife. “A gente vai poder, no futuro, governar junto, inclusive criando o protocolo e o centro de integração metropolitana de verdade, para que a gente possa integrar a gestão metropolitana e cuidar de todas as cidades”, disse.

João Campos já recebeu a honraria em Garanhuns, Paulista, São Bento do Una, Angelim e Petrolândia. Além disso, um projeto para conceder o título de cidadão de Jaboatão dos Guararapes tramita na Câmara Municipal desde 2025.

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