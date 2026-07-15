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Política | Notícia

Flávio Bolsonaro minimiza foto com aliado de Daniel Vorcaro e diz tirar imagens com desconhecidos diariamente

Luiz Phillipi, o "Sicário", faleceu em março de 2026 em Belo Horizonte, após atentar contra a própria vida enquanto estava sob custódia da PF

Por JC Publicado em 15/07/2026 às 22:53
Flávio Bolsonaro e Sicário em foto
Flávio Bolsonaro e Sicário em foto - REPRODUÇÃO

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O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pronunciou-se publicamente após a divulgação de uma fotografia em que aparece ao lado de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido pelo codinome "Sicário". O registro, realizado em 2022 em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro, mostra o parlamentar junto ao falecido cúmplice do banqueiro Daniel Vorcaro. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar colocou em dúvida a veracidade do arquivo, mas ponderou que, caso seja real, a imagem representa apenas mais um dos inúmeros registros que faz diariamente com apoiadores desconhecidos em locais públicos.

A fotografia foi originalmente publicada pelo portal ICL Notícias, em parceria com o Centro Latino-americano de Investigación Periodística (CLIP). Para garantir que não se tratava de uma montagem ou de conteúdo gerado por ferramentas de inteligência artificial, o veículo submeteu o arquivo a cinco ferramentas de detecção tecnológica e ao software de verificação InVID. Os testes descartaram manipulações digitais, apontando ainda que a iluminação, as sombras das mãos e os reflexos nos óculos escuros de ambos os homens eram plenamente consistentes com o ambiente real.

Em sua defesa, Flávio Bolsonaro argumentou que, por ser uma figura pública de grande apelo popular, costuma ser abordado constantemente por cidadãos nas ruas e que não possui meios para verificar os antecedentes de quem lhe pede uma foto. O senador aproveitou o pronunciamento para fazer um ataque político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comparando a situação ao episódio em que o atual mandatário posou para fotos ao lado da influenciadora Deolane Bezerra durante a campanha eleitoral de 2022. Em nota oficial, a assessoria do parlamentar reforçou o argumento, classificando como irresponsável qualquer tentativa de atribuir vínculo pessoal ou significado político a um registro espontâneo e aleatório.

A repercussão da foto ocorre dois meses após o vazamento de mensagens privadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Na ocasião das conversas vazadas, o senador pedia cerca de R$ 134 milhões para viabilizar o financiamento do filme "Dark Horse", que retrata a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. À época, o parlamentar confirmou as mensagens, declarando que agiu legitimamente em busca de patrocínio financeiro e que a relação com o empresário foi desfeita assim que os aportes previstos deixaram de ser honrados.

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Luiz Phillipi, o "Sicário", faleceu em março de 2026 em Belo Horizonte, após atentar contra a própria vida enquanto estava sob custódia da Polícia Federal. De acordo com as investigações policiais, Mourão era apontado como peça-chave de um grupo criminoso informal denominado "A Turma", liderado por Vorcaro. A corporação afirma que Sicário atuava na coordenação de atividades de inteligência clandestina, monitoramento de pessoas e extração indevida de informações em bancos de dados restritos de órgãos públicos nacionais e internacionais, como a própria Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o FBI e a Interpol. O investigado também era suspeito de coordenar campanhas para derrubar perfis críticos na internet e de planejar ações de intimidação física e psicológica contra opositores do grupo, incluindo um plano de agressão física contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

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