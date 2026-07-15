Flávio Bolsonaro afirma não ter mais relação com Michelle

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Questionado sobre a participação de Michelle na corrida eleitoral, Flávio assegurou que não fará pressões para obter o apoio dela na campanha

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O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que atualmente não mantém relação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em entrevista concedida ao podcast Flow, o parlamentar comentou abertamente o distanciamento familiar e político, destacando também que optou por não assistir ao vídeo publicado recentemente por Michelle, no qual ela relata ter sido maltratada por ele.

De acordo com Flávio, a escolha de não ver as imagens gravadas por sua madrasta serviu para evitar que se contaminasse com o episódio. Ele classificou o atrito e as críticas vindas de aliados da ala conservadora como um "fogo amigo" sem lógica, e reforçou que sempre respeitou a ex-primeira-dama por sua posição como esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, o senador mencionou ainda o atual cenário de restrições legais que o impede de se comunicar diretamente com o pai, relatando que, antes da proibição, costumava visitá-lo ocasionalmente.

Questionado sobre a participação de Michelle na corrida eleitoral, Flávio assegurou que não fará pressões para obter o apoio dela na campanha presidencial. Ele declarou que ela deve se integrar ao projeto de forma voluntária e no momento em que considerar adequado. O pré-candidato fez um apelo por bom senso e fidelidade à liderança de Jair Bolsonaro, argumentando que as divisões internas desviam o foco do verdadeiro adversário político do grupo.

O desentendimento público entre os dois membros do PL ocorre em um momento em que pesquisas de opinião medem o impacto da crise na opinião pública. O levantamento Quaest mais recente indicou que 42% dos eleitores ficam ao lado de Michelle no episódio, enquanto 18% apoiam o senador, evidenciando o desafio político enfrentado pela campanha de Flávio em meio a divergências partidárias regionais que envolvem alianças da legenda, como as ocorridas no Ceará.