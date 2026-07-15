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Política | Notícia

Aplicativo e-Título ganha novas funções para justificativa de voto e pagamento de multas via Pix e cartão

Aplicativo da Justiça Eleitoral passa a oferecer comprovação por geolocalização, pagamento de multas e acompanhamento de solicitações em tempo real

Por Agência Brasil Publicado em 15/07/2026 às 11:14
e-T&iacute;tulo &eacute; um aplicativo m&oacute;vel para obten&ccedil;&atilde;o da via digital do t&iacute;tulo de eleitor
e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da via digital do título de eleitor - MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma atualização do aplicativo e-Título, que reúne serviços para os eleitores durante as eleições, ampliando as funcionalidades da plataforma.

Há mudanças na justificativa de ausência às urnas, no pagamento de multas eleitorais e no acompanhamento de pedidos feitos à Justiça Eleitoral. O aplicativo também continua funcionando como documento oficial de identificação para votação e permite consultar o endereço do local de votação.

Justificativa de ausência mais simples

Uma das principais novidades é a atualização do sistema de justificativa eleitoral.

Quem precisar justificar a ausência no próprio dia da eleição poderá comprovar que estava fora do domicílio eleitoral por meio da geolocalização do celular. Já os eleitores que optarem por apresentar a justificativa após o pleito poderão anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

Multas podem ser pagas por Pix e cartão

Outra mudança envolve a quitação de débitos com a Justiça Eleitoral.

O e-Título foi integrado à plataforma PagTesouro, permitindo que multas eleitorais sejam pagas por Pix ou cartão de crédito. Segundo o TSE, a regularização da situação do eleitor ocorrerá de forma imediata após o pagamento.

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Aplicativo reúne outros serviços

A atualização também inclui recursos para acompanhar, em tempo real, o andamento de requerimentos enviados à Justiça Eleitoral. Além disso, eleitores que possuem biometria cadastrada poderão emitir diretamente pelo aplicativo a certidão de filiação partidária.

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O e-Título está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS nas lojas oficiais de aplicativos.

Calendário das eleições

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão deputados federais, estaduais e distritais, senadores, governadores e o presidente da República.

Caso nenhum candidato à Presidência ou aos governos estaduais obtenha mais de 50% dos votos válidos — excluídos os votos brancos e nulos — haverá segundo turno em 25 de outubro.

Assista ao videocast Uma por Uma: O que as mulheres em espaço de poder fazem pelas outras mulheres?

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