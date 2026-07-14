Victor Marques completa 100 dias à frente da Prefeitura do Recife

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Prefeito foi lembrado da marca com um bolo de "aniversário" durante uma vistoria às obras dos residenciais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem

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O prefeito do Recife, Victor Marques, completou nesta terça-feira (14) os primeiros 100 dias à frente da administração municipal. O gestor assumiu o comando da Prefeitura em 6 de abril de 2026 e foi lembrado da data com um bolo para comemorar durante uma vistoria às obras dos residenciais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem.

Ao comentar os primeiros 100 dias de governo, em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito afirmou que a prioridade permanece voltada à ampliação do acesso à moradia digna e à continuidade das obras estruturadoras na cidade. "O resultado começa a aparecer quando há parceria entre os entes públicos e capacidade de execução", disse durante a vistoria.

O prefeito destacou o avanço da política habitacional do município e disse que a melhor forma de celebrar a marca é acompanhando obras que beneficiam a população. O empreendimento é uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 90 milhões na construção de 528 unidades habitacionais, distribuídas entre os dois residenciais. Os imóveis terão 50 metros quadrados, com dois quartos, sala, varanda, banheiro, cozinha e área de serviço, e devem atender aproximadamente 2,6 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.