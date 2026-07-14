PRTB anuncia coordenador da campanha de Pablo Marçal como pré-candidato à presidência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 14, de que o próprio presidente do partido, Leonardo Avalanche, se lança em pré-candidatura presidencial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anunciou nesta terça-feira, 14, a pré-candidatura de seu próprio presidente, o empresário Leonardo Avalanche, ao Palácio do Planalto.

A informação foi repassada pelo próprio Avalanche em mensagem enviada aos jornalistas. O texto é assinado pela assessoria de imprensa do partido.

"Não estamos aqui para ser apenas mais uma opção no papel. Estamos aqui para liderar uma transformação real. O PRTB é o partido da coragem e do trabalho. Como presidente nacional, entendi que a hora exige alguém que não apenas conheça a máquina mas que tenha a mão firme para articular, organizar e, acima de tudo, resgatar o sonho de cada brasileiro por um país próspero e justo", disse o pré-candidato.

Na eleição municipal de 2024, o PRTB ganhou os holofotes por causa da candidatura de Pablo Marçal - hoje no União Brasil - à Prefeitura de São Paulo e também pela revelação do Estadão de que um dirigente da sigla em São Paulo foi indiciado por associação ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O próprio Avalanche teria dito em um áudio, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, que tinha vínculos com a organização criminosa. À época, ele negou que a voz fosse dele. Uma advogada também relatou ter sido ameaçada por ele.

Segundo o PRTB, a pré-candidatura de Avalanche terá como mote "resgatar o sonho dos brasileiros" e foco em unir "o conservadorismo, o empreendedorismo e a defesa incansável da soberania nacional".