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Política | Notícia

PRTB anuncia coordenador da campanha de Pablo Marçal como pré-candidato à presidência

O anúncio foi feito nesta terça-feira, dia 14, de que o próprio presidente do partido, Leonardo Avalanche, se lança em pré-candidatura presidencial

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/07/2026 às 22:10
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anuncia oficialmente o lançamento da pré-candidatura de Leonardo Avalanche à presidência
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anuncia oficialmente o lançamento da pré-candidatura de Leonardo Avalanche à presidência - Divulgação/PRTB

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O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) anunciou nesta terça-feira, 14, a pré-candidatura de seu próprio presidente, o empresário Leonardo Avalanche, ao Palácio do Planalto.

A informação foi repassada pelo próprio Avalanche em mensagem enviada aos jornalistas. O texto é assinado pela assessoria de imprensa do partido.

"Não estamos aqui para ser apenas mais uma opção no papel. Estamos aqui para liderar uma transformação real. O PRTB é o partido da coragem e do trabalho. Como presidente nacional, entendi que a hora exige alguém que não apenas conheça a máquina mas que tenha a mão firme para articular, organizar e, acima de tudo, resgatar o sonho de cada brasileiro por um país próspero e justo", disse o pré-candidato.

Na eleição municipal de 2024, o PRTB ganhou os holofotes por causa da candidatura de Pablo Marçal - hoje no União Brasil - à Prefeitura de São Paulo e também pela revelação do Estadão de que um dirigente da sigla em São Paulo foi indiciado por associação ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O próprio Avalanche teria dito em um áudio, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, que tinha vínculos com a organização criminosa. À época, ele negou que a voz fosse dele. Uma advogada também relatou ter sido ameaçada por ele.

Segundo o PRTB, a pré-candidatura de Avalanche terá como mote "resgatar o sonho dos brasileiros" e foco em unir "o conservadorismo, o empreendedorismo e a defesa incansável da soberania nacional".

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