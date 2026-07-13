TRE-PE capacita partidos sobre novas exigências para candidaturas em 2026
Um dos destaques será a apresentação da nova versão do Sistema Candex, plataforma utilizada pelos partidos para registrar candidatos
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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizará, na próxima quarta-feira (15), um encontro com representantes dos partidos políticos para apresentar as regras e os procedimentos necessários ao registro de candidaturas para as Eleições Gerais de 2026. A capacitação é destinada a dirigentes partidários e às equipes responsáveis pela elaboração e envio dos pedidos de registro à Justiça Eleitoral.
O encontro será realizado das 9h às 12h, no auditório do Pleno do TRE-PE, localizado na sede do tribunal. Durante a reunião, técnicos do tribunal vão detalhar as exigências legais para a validação das candidaturas, além de esclarecer as principais mudanças implementadas para o pleito deste ano.
Um dos destaques será a apresentação da nova versão do Sistema Candex, plataforma utilizada pelos partidos para registrar candidatos.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a disponibilizar o Candex em versão totalmente web, permitindo o acesso de qualquer local com internet, sem a necessidade de instalação de programas ou atualizações após o primeiro acesso.
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A programação também inclui orientações da Secretaria de Auditoria do TRE-PE sobre os procedimentos para inscrição dos candidatos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal e sobre a abertura da conta bancária específica para a movimentação dos recursos de campanha, etapa obrigatória para as candidaturas.