fechar
Política | Notícia

TRE-PE capacita partidos sobre novas exigências para candidaturas em 2026

Um dos destaques será a apresentação da nova versão do Sistema Candex, plataforma utilizada pelos partidos para registrar candidatos

Por JC Publicado em 13/07/2026 às 17:40
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE)
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) - TRE-PE/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google


O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizará, na próxima quarta-feira (15), um encontro com representantes dos partidos políticos para apresentar as regras e os procedimentos necessários ao registro de candidaturas para as Eleições Gerais de 2026. A capacitação é destinada a dirigentes partidários e às equipes responsáveis pela elaboração e envio dos pedidos de registro à Justiça Eleitoral.

O encontro será realizado das 9h às 12h, no auditório do Pleno do TRE-PE, localizado na sede do tribunal. Durante a reunião, técnicos do tribunal vão detalhar as exigências legais para a validação das candidaturas, além de esclarecer as principais mudanças implementadas para o pleito deste ano.

Um dos destaques será a apresentação da nova versão do Sistema Candex, plataforma utilizada pelos partidos para registrar candidatos.

Leia Também

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a disponibilizar o Candex em versão totalmente web, permitindo o acesso de qualquer local com internet, sem a necessidade de instalação de programas ou atualizações após o primeiro acesso.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A programação também inclui orientações da Secretaria de Auditoria do TRE-PE sobre os procedimentos para inscrição dos candidatos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal e sobre a abertura da conta bancária específica para a movimentação dos recursos de campanha, etapa obrigatória para as candidaturas.

 

Leia também

Eleições 2026: João Campos consolida aliança com ex-prefeito de Orocó, no Sertão de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: João Campos consolida aliança com ex-prefeito de Orocó, no Sertão de Pernambuco
Eleitor não quer presidente que precise de aval de outra liderança, diz Caiado sobre Flávio
ELEIÇÕES 2026

Eleitor não quer presidente que precise de aval de outra liderança, diz Caiado sobre Flávio

Compartilhe

Tags