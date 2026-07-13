TRE-PE capacita partidos sobre novas exigências para candidaturas em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um dos destaques será a apresentação da nova versão do Sistema Candex, plataforma utilizada pelos partidos para registrar candidatos

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) realizará, na próxima quarta-feira (15), um encontro com representantes dos partidos políticos para apresentar as regras e os procedimentos necessários ao registro de candidaturas para as Eleições Gerais de 2026. A capacitação é destinada a dirigentes partidários e às equipes responsáveis pela elaboração e envio dos pedidos de registro à Justiça Eleitoral.

O encontro será realizado das 9h às 12h, no auditório do Pleno do TRE-PE, localizado na sede do tribunal. Durante a reunião, técnicos do tribunal vão detalhar as exigências legais para a validação das candidaturas, além de esclarecer as principais mudanças implementadas para o pleito deste ano.

Um dos destaques será a apresentação da nova versão do Sistema Candex, plataforma utilizada pelos partidos para registrar candidatos.

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a disponibilizar o Candex em versão totalmente web, permitindo o acesso de qualquer local com internet, sem a necessidade de instalação de programas ou atualizações após o primeiro acesso.

A programação também inclui orientações da Secretaria de Auditoria do TRE-PE sobre os procedimentos para inscrição dos candidatos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal e sobre a abertura da conta bancária específica para a movimentação dos recursos de campanha, etapa obrigatória para as candidaturas.