Republicanos diz que ainda não fechou apoio a Flávio Bolsonaro e consulta bases sobre possível neutralidade

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Enquanto a direção nacional avalia cenários que vão de uma aliança com o PL à neutralidade, diretório pernambucano reafirma apoio a Lula e João Campos

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O Republicanos afirmou nesta semana que ainda não definiu seu posicionamento para a disputa presidencial e negou informações de que teria fechado apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em nota, a legenda também rejeitou a versão de que uma eventual adesão ao projeto político do parlamentar estaria condicionada à indicação do presidente nacional do partido, Marcos Pereira, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o Republicanos, a última conversa entre Marcos Pereira e Flávio Bolsonaro ocorreu há mais de um mês e terminou sem conclusões. A sigla classificou como “absolutamente inverídica” a informação de que já existiria um acordo entre as partes.

A direção nacional informou ainda que iniciou uma rodada de consultas internas para ouvir bancadas parlamentares, executivas estaduais e apoiadores sobre os rumos da legenda na eleição presidencial. Na última sexta-feira, uma pesquisa encomendada pelo partido foi apresentada a integrantes da bancada paulista durante uma reunião em São Paulo.

De acordo com Marcos Pereira, os primeiros levantamentos indicam um sentimento de frustração em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e apontam, preliminarmente, uma preferência pela neutralidade entre setores do partido.

O Republicanos também afirmou que a possibilidade de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está descartada no âmbito da discussão nacional.

Outras reuniões com lideranças estaduais devem ocorrer ao longo do mês. A decisão final sobre o posicionamento do partido será tomada em convenção nacional, em Brasília.

Diretório pernambucano seguirá caminho próprio

Em Pernambuco, contudo, o cenário é diferente. O presidente estadual do Republicanos, Silvio Costa Filho, afirmou que a legenda manterá apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, independentemente da decisão que venha a ser adotada pela Executiva Nacional.

Segundo Silvio Costa Filho, há diferentes correntes dentro do Republicanos. Enquanto alguns estados defendem uma aliança formal com Lula, outros preferem a independência e há também grupos favoráveis a uma composição com o candidato apoiado pelo PL.

O dirigente afirmou que Pernambuco está entre os diretórios que defendem a manutenção da aliança com o presidente da República.

Com isso, mesmo diante das discussões nacionais sobre uma possível aproximação com o campo bolsonarista ou a adoção de uma posição de neutralidade, a direção pernambucana sinaliza que pretende manter o alinhamento político construído nos últimos anos com Lula.

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