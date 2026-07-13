Moraes proíbe Flávio de visitar o pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias

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A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi tomada após Flávio Bolsonaro (PL-RJ), divulgar carta do pai no último sábado (11)

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo prazo de 90 dias. A decisão foi tomada após Flávio divulgar carta do pai no último sábado, 11. Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, mesmo que por intermédio de terceiros.

"O desrespeito de Flávio Bolsonaro à medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiro está totalmente configurado por suas próprias afirmações", destacou o ministro, citando falas de Flávio que atribuem a Bolsonaro o desejo de divulgar a carta nas redes.

Moraes também intimou a defesa de Bolsonaro a se manifestar em até 48 horas e informar se o ex-presidente tinha ciência da divulgação da carta nas redes sociais do seu filho. Na decisão, o ministro destacou que a afirmação de Flávio de que a carta era um "recado muito importante que ele (Bolsonaro) queria dar para toda a nossa nação" sugere que o ex-presidente tinha ciência da divulgação.

O ministro ainda acionou o Ministério Público Eleitoral (MPE) para investigar Flávio por possível propaganda eleitoral antecipada.

"Ressalto, ainda, que a conduta de Flávio Bolsonaro, como instrumento de promoção política de sua pré-candidatura a Presidente da República, com a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação", escreveu Moraes na decisão.

A carta foi lida por Flávio durante uma transmissão ao vivo em seu perfil. No texto, o ex-presidente diz confiar no senador como a "melhor opção" para combater a corrupção, a violência e o empobrecimento do Brasil disputando ao Planalto em 2026. A declaração ocorreu em meio à briga pública entre Flávio e sua madrasta, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) pediu a revogação da domiciliar de Bolsonaro neste domingo, 12, sob o argumento de que a carta descumpre proibições cautelares da prisão.



Moro critica decisão de Moraes e diz que "falta legalidade"



O senador Sergio Moro (PL-PR), que comandou a Operação Lava Jato quando era juiz, criticou a decisão de Alexandre de Moraes. Em postagem na rede social X nesta segunda-feira, 13, Moro disse que falta "proporcionalidade" e "legalidade" na determinação.

"Lula, durante 2018, recebeu 572 visitas na prisão, inclusive 21 do então candidato à presidência do PT, Fernando Haddad", escreveu Moro.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em novembro de 2018, Lula recebeu 572 visitas em seis meses na cela especial montada na Polícia Federal de Curitiba.

Moro continuou: "Seus visitantes concediam, em seguida, longas entrevistas a TV e à imprensa sobre o que Lula havia falado. Nunca cogitei cercear o direito de visita ou de correspondência de Lula".

Em seguida, escreveu: "Já Bolsonaro agora não pode mais receber visitas de seu filho, Flávio Bolsonaro, na prisão domiciliar e pelo jeito também não tem assegurado o direito de correspondência previsto na lei para todo preso".

O ex-juiz da Lava Jato acrescentou: "Falta proporcionalidade e legalidade à decisão do ministro Moraes".

Na publicação, ele anexou a imagem de uma matéria jornalística sobre as visitas feitas a Lula enquanto estava preso. A reação de Moro se junta à repercussão do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), que disse haver "contraste" com a permissão de que Lula recebesse pessoas em sua cela.