fechar
Política | Notícia

Relatório médico diz que Jair Bolsonaro tem efeitos colaterais de medicamentos

Pareceres de especialistas dizem que o ex-presidente mantém quadro de saúde igual ao da semana anterior e que não vem apresentado queixas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/07/2026 às 15:42 | Atualizado em 12/07/2026 às 15:44
De acordo com o relatório da operação, os agentes permaneceram na residência de Bolsonaro entre 7h e 8h30
De acordo com o relatório da operação, os agentes permaneceram na residência de Bolsonaro entre 7h e 8h30 - FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve sintomas de fadiga, sonolência e instabilidade do equilíbrio corporal "em menor intensidade e frequência" como efeito colateral dos medicamentos que toma e demonstrou estar "um pouco mais cansado e indisposto" nesta semana, apontam relatórios médicos apresentados pela defesa ao Supremo Tribunal Federa (STF).

Ambos os pareceres dizem que Bolsonaro mantém quadro de saúde igual ao da semana anterior e que não vem apresentado queixas.

Relatório semanal feito pelo médico Brasil Caiado diz que o ex-presidente tem "certa estabilidade dos sintomas e queixas, com quadro inalterado em relação à semana anterior". Diz também que ele tem resposta "satisfatória com sinais progressivos de melhora, principalmente da pressão arterial e das crises de soluço" após ajuste da medicação iniciado há mais ou menos um mês.

Leia Também

É ele quem relata que Bolsonaro lida com os efeitos colaterais persistentes em razão dos medicamentos. No parecer também consta que ele segue "dieta rigorosa, fisioterapia, exercícios regulares e cuidados preventivos para redução de quedas e refluxo gastroesofágico".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já relatório do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas relatou duas sessões com Bolsonaro nesta semana. No primeiro, na segunda-feira, 6, Bolsonaro teve "boa mobilidade e vem realizando atividades funcionais de forma normal e sem queixas".

Três dias depois, na quinta-feira, Bolsonaro estava "um pouco mais cansado e indisposto", mas realizou a fisioterapia. Ele está "bem" e "sem queixa de dor". O fisioterapeuta recomendou a continuidade do tratamento.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou, no dia 3 de julho, que Bolsonaro fosse mantido em prisão domiciliar.

Nesta última quarta-feira, 8, após operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente, a Polícia Federal apreendeu uma escopeta, a última arma que estava em nome de Bolsonaro.

 

Leia também

Argentina pedirá autorização para que Milei visite Bolsonaro
Romoaldo de Souza

Argentina pedirá autorização para que Milei visite Bolsonaro
Flávio Bolsonaro divulga carta de seu pai pela qual o classifica como 'porta-voz'
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro divulga carta de seu pai pela qual o classifica como 'porta-voz'

Compartilhe

Tags