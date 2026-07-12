João Campos critica gestão estadual e defende regularização do transporte complementar no Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Segundo o pré-candidato, a ausência de diálogo e a interrupção na renovação das licenças têm empurrado milhares de profissionais para a informalidade

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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos reuniu-se neste domingo (12) com representantes do transporte complementar intermunicipal no município de Tacaimbó, no Agreste do Estado. O encontro, realizado no auditório do Posto Cruzeiro, reuniu motoristas conhecidos como "toyoteiros" e lideranças do setor para debater as barreiras burocráticas enfrentadas pela categoria e a necessidade de garantir segurança jurídica para a atividade no interior.

Durante o evento, João Campos direcionou duras críticas à condução do Governo do Estado no setor de transportes. Segundo o pré-candidato, a ausência de diálogo e a interrupção na renovação das licenças têm empurrado milhares de profissionais para a informalidade de forma impositiva.

A mobilização política ocorre na esteira de recentes protestos realizados por toyoteiros e motoristas de vans em Caruaru, motivados pela intensificação das fiscalizações de trânsito. Os trabalhadores argumentam que o serviço é essencial para ligar áreas rurais e municípios do interior onde as linhas convencionais de ônibus não operam, atendendo diariamente estudantes, pacientes do sistema de saúde e trabalhadores. Estima-se que a categoria reúna cerca de 20 mil profissionais em todo o território pernambucano.

“O que existe hoje é um roteiro para impedir que a categoria se regularize. Primeiro impedem o cadastro e a renovação das licenças. Depois dizem que quem não tem licença não pode trabalhar. Nós queremos construir um caminho diferente, garantindo que vocês possam exercer essa atividade de forma honrada e sem perseguição”, afirmou.