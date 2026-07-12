Eleições 2026: João Campos consolida aliança com ex-prefeito de Orocó, no Sertão de Pernambuco
O pré-candidato do PSB amplia sua base no Sertão do São Francisco ao receber o apoio de Dédi, uma das principais lideranças políticas de Orocó
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O pré-candidato ao governo de Pernambuco, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), oficializou neste sábado (11/7) uma importante adesão política no Sertão do São Francisco: o apoio do ex-prefeito de Orocó, Reginaldo Crateú Cavalcante, o Dédi (PDT). Agricultor e figura central na política local, Dédi administrou o município por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, e agora passa a integrar o movimento que apoia a eleição do socialista.
A chegada da liderança é vista como um passo estratégico para aumentar a capilaridade de João Campos no Estado, em uma região onde a economia é fortemente impulsionada pela agricultura e pelas atividades vinculadas ao Rio São Francisco.
Ao celebrar a nova parceria, João Campos enfatizou que a aliança faz parte da construção de um projeto coletivo que visa cuidar das pessoas e gerar oportunidades em todas as regiões de Pernambuco. O socialista destacou que a experiência de Dédi e seu conhecimento profundo sobre a realidade sertaneja somam forças à sua caminhada rumo ao Palácio do Campo das Princesas.
Para o pré-candidato, receber esse apoio representa não apenas um ganho numérico, mas um compromisso de responsabilidade com as demandas específicas do Sertão pernambucano. “Recebo esse apoio com muita alegria e responsabilidade. Dédi conhece a realidade do Sertão e chega para somar na construção de um Pernambuco que cuide das pessoas e gere oportunidades em todas as regiões do Estado”, afirmou.
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ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO E NOVAS FRENTES POLÍTICAS
A nova parceria faz parte de uma estratégia mais ampla adotada por João Campos focada em expandir sua base para além dos aliados tradicionais do PSB. Após deixar a Prefeitura do Recife para disputar o governo estadual, o parlamentar intensificou agendas no interior, buscando formar uma frente ampla de oposição à governadora Raquel Lyra (PSD).
Esse esforço tem resultado na adesão sucessiva de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, inclusive em municípios geridos por partidos que compõem a base governista atual. A governadora Raquel Lyra, por sua vez, também tem ampliado as adesões para a tentativa de reeleição.
Dentro dessa lógica, Campos tem trabalhado na consolidação do chamado "segundo palanque" em cidades onde os gestores municipais já declararam apoio à reeleição da governadora. A tática consiste em atrair lideranças locais, como ocorreu em Orocó e Jaboatão dos Guararapes, capazes de dividir a influência política nos redutos eleitorais. Além disso, a articulação envolve a manutenção do PT na coligação, com o apoio à reeleição do senador Humberto Costa, e uma crescente sintonia política com a ex-deputada Marília Arraes.