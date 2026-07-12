Eleições 2026: João Campos consolida aliança com ex-prefeito de Orocó, no Sertão de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O pré-candidato do PSB amplia sua base no Sertão do São Francisco ao receber o apoio de Dédi, uma das principais lideranças políticas de Orocó

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O pré-candidato ao governo de Pernambuco, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), oficializou neste sábado (11/7) uma importante adesão política no Sertão do São Francisco: o apoio do ex-prefeito de Orocó, Reginaldo Crateú Cavalcante, o Dédi (PDT). Agricultor e figura central na política local, Dédi administrou o município por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, e agora passa a integrar o movimento que apoia a eleição do socialista.

A chegada da liderança é vista como um passo estratégico para aumentar a capilaridade de João Campos no Estado, em uma região onde a economia é fortemente impulsionada pela agricultura e pelas atividades vinculadas ao Rio São Francisco.

Ao celebrar a nova parceria, João Campos enfatizou que a aliança faz parte da construção de um projeto coletivo que visa cuidar das pessoas e gerar oportunidades em todas as regiões de Pernambuco. O socialista destacou que a experiência de Dédi e seu conhecimento profundo sobre a realidade sertaneja somam forças à sua caminhada rumo ao Palácio do Campo das Princesas.

Para o pré-candidato, receber esse apoio representa não apenas um ganho numérico, mas um compromisso de responsabilidade com as demandas específicas do Sertão pernambucano. “Recebo esse apoio com muita alegria e responsabilidade. Dédi conhece a realidade do Sertão e chega para somar na construção de um Pernambuco que cuide das pessoas e gere oportunidades em todas as regiões do Estado”, afirmou.

ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO E NOVAS FRENTES POLÍTICAS

A nova parceria faz parte de uma estratégia mais ampla adotada por João Campos focada em expandir sua base para além dos aliados tradicionais do PSB. Após deixar a Prefeitura do Recife para disputar o governo estadual, o parlamentar intensificou agendas no interior, buscando formar uma frente ampla de oposição à governadora Raquel Lyra (PSD).

Esse esforço tem resultado na adesão sucessiva de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, inclusive em municípios geridos por partidos que compõem a base governista atual. A governadora Raquel Lyra, por sua vez, também tem ampliado as adesões para a tentativa de reeleição.

Dentro dessa lógica, Campos tem trabalhado na consolidação do chamado "segundo palanque" em cidades onde os gestores municipais já declararam apoio à reeleição da governadora. A tática consiste em atrair lideranças locais, como ocorreu em Orocó e Jaboatão dos Guararapes, capazes de dividir a influência política nos redutos eleitorais. Além disso, a articulação envolve a manutenção do PT na coligação, com o apoio à reeleição do senador Humberto Costa, e uma crescente sintonia política com a ex-deputada Marília Arraes.