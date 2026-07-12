Convenções partidárias em Pernambuco abrem oficialmente disputa pelo Governo do Estado
Prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as convenções vai de 20 de julho a 5 de agosto e marca a largada da disputa de 2026
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Último passo antes do início oficial da campanha eleitoral, as convenções partidárias em Pernambuco começam a ser realizadas a partir do próximo dia 20 de julho e devem consolidar o cenário da disputa pelo Palácio do Campo das Princesas em 2026.
Até o início de agosto, os partidos irão oficializar candidaturas, definir alianças e delinear o desenho político da eleição, marcada pela polarização entre a governadora Raquel Lyra (PSD), que buscará a reeleição, e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).
Os encontros também servirão para posicionar as demais legendas no tabuleiro eleitoral, indicando os apoios que deverão compor cada palanque na disputa estadual.
Além das candidaturas ao Governo do Estado, as convenções oficializarão os nomes que disputarão as vagas ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), completando a formação das chapas para o pleito de 2026.
Entre as convenções já confirmadas pelo Jornal do Commercio, o primeiro partido a realizar o encontro será o Partido dos Trabalhadores (PT), no dia 20 de julho, no Hotel Jangadeiro, seguido pelo Partido Novo (Novo), em 21 de julho, no Clube Internacional do Recife, e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 25 de julho, na Alepe.
No caso do PT, a convenção deverá oficializar o apoio à Frente Popular liderada por João Campos e confirmar o senador Humberto Costa (PT) como um dos nomes da coligação para a disputa ao Senado.
As maiores mobilizações, no entanto, estão previstas para o primeiro fim de semana de agosto, quando PSD e PSB promoverão eventos que prometem transformar a Região Metropolitana do Recife em um verdadeiro "clássico das multidões", reunindo milhares de militantes, apoiadores e lideranças políticas.
Convenção do PSD oficializará chapa de Raquel
A convenção do Partido Social Democrático (PSD) deverá ocorrer nos dias 1º e 2 de agosto, no Clube Português do Recife. A expectativa, contudo, é que o ato político de oficialização da candidatura da governadora Raquel Lyra à reeleição seja concentrado no domingo (2), reunindo prefeitos, parlamentares, aliados e apoiadores.
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O evento também deverá confirmar a composição da chapa majoritária, com a definição do nome para a vice-governadoria e dos dois candidatos ao Senado, além de consolidar o palanque da governadora, que busca um segundo mandato.
Entre os nomes cotados para compor a chapa estão a vice-governadora Priscila Krause (PSD), apontada como favorita para permanecer na vaga de vice, além dos deputados federais Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), do senador Fernando Dueire (PSD) e do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), todos mencionados nas articulações para as duas vagas ao Senado.
Convenção do PSB acontecerá em paralelo
Já o Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizará seu congresso estadual nos dias 1º e 2 de agosto, no Clube Internacional do Recife, marcando a oficialização da candidatura de João Campos ao Governo de Pernambuco.
Com Campos sendo o cabeça da chapa da Frente Popular, Carlos Costa (Republicanos) deverá ser o candidato a vice-governador. Para o Senado, o senador Humberto Costa (PT), que buscará a reeleição, e a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT).
União Progressista e PSOL/Rede ainda definirão datas
A convenção da Federação União Progressista, formada por União Brasil e Progressistas, ainda sem data definida, tem previsão para ocorrer entre os dias 2 e 5 de agosto. Na liderança da federação em Pernambuco estão Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, que seguem em disputa interna por espaço na chapa governista.
A Federação PSOL/Rede divulgará a data de sua convenção na próxima terça-feira (14), mas a expectativa é que sejam oficializadas as candidaturas do ex-vereador Ivan Moraes ao Governo de Pernambuco e Paulo Rubem ao Senado, além do nome que ocupará a vaga de vice na chapa. Com a candidatura própria, o grupo pretende se apresentar como uma alternativa à polarização entre João Campos e Raquel Lyra.