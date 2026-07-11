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Política | Notícia

Valdemar sobre Michelle disputar Senado no DF: Acho que ela sai candidata e vai chegar em 1º

Segundo o dirigente partidário, Michelle falou para ele que não queria ser mais candidata. "Eu falei: isso é um prejuízo para o partido muito grande"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/07/2026 às 21:13
Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL)
Ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) - Divulgação/PL Mulher

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O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN Brasil, neste sábado, 11, que acredita na concretização da candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Senado Federal pela legenda no Distrito Federal. A manifestação ocorre após os desdobramentos dos conflitos com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República.

Segundo o dirigente partidário, Michelle falou para ele que não queria ser mais candidata. "Eu falei: isso é um prejuízo para o partido muito grande", declarou Valdemar. "A senhora se elege senadora, fica oito anos, a senhora vai aprender, vai ter uma base boa para a senhora seguir para frente na política, porque ela é nova", disse. Valdemar acrescentou: "Então, eu acho que ela sai candidata e vai chegar em primeiro lugar em Brasília, não tenho dúvida".

O presidente do PL também disse acreditar que Michelle subirá no palanque ao lado de Flávio. "Eu acredito. Eu sempre digo o seguinte: nós não podemos brigar entre nós, porque se nós perdermos a eleição, o (Jair) Bolsonaro fica mais dez anos preso. Não podemos perder isso aí, não podemos perder o trabalho dela e de ninguém", declarou.

Valdemar lembrou ainda a discussão entre Michelle e Flávio sobre o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) no governo do Ceará. "O Ciro briga até com o irmão. Ele é desse jeito. Mas acontece que é o único cidadão que pode vencer o PT no Estado do Ceará. E o nosso presidente lá, o André Fernandes, perdeu a eleição por 10 mil votos em Fortaleza", relatou. "Eles têm muita força lá."

 

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