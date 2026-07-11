Raquel remete à direção nacional da Federação União Progressista a escolha do candidato ao Senado
Governadora teve reunião com neste sábado para tentar definir os rumos da sua chapa, que ainda segue em indefinição sobre a disputa ao Senado
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Com informações de Terezinha Nunes, do Blog Dellas
Em reunião nesta sábado (11) com os deputados federais Eduardo Fonte e Lula da Fonte, a governadora Raquel Lyra (PSD) buscou um acordo em torno da vaga para o Senado Federal em sua chapa que está destinada à Federação União Progressista, mas se convenceu de que isso não é possível e remeteu para a direção nacional do colegiado a última palavra sobre o assunto.
Segundo uma fonte próxima ao PSD, Raquel ficou de ligar para o senador Ciro Nogueira falando da decisão tomada por ela - de deixar que a Federação se pronuncie através do próprio Ciro e do presidente do União Brasil, Antonio Rueda.
Eduardo disse, na sexta-feira, a deputados do PP em Águas Belas que na reunião iria reiterar a decisão tomada pela executiva estadual do colegiado e referendada pela direção nacional que o escolheu como o representante da Federação na disputa pelo Senado. Ele voltou a falar que não acontecendo isso – o outro pretendente é o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho - o grupo ficará independente na eleição. Isso redundará em prejuízo para a governadora que ficará com o tempo de propaganda no Rádio e TV muito inferior ao de João Campos.
Na quinta-feira, Da Fonte já havia dito a Raquel, segundo apuração do Blog Dellas, que a independência não significa que os deputados serão obrigados a se afastar do palanque da governadora. Eles apenas não poderão pedir votos para ela na mídia tradicional.
MIGUEL COELHO
Ainda de olho na vaga, Miguel Coelho, por sua vez, já havia defendido na quinta-feira um posicionamento claro do PP sobre a escolha de um nome, reivindicando que as suas articulações para viabilizar uma candidatura foram legítimas.
"Ninguém pode me cobrar que eu fiz um jogo escondido. Sempre fui pragmático e transparente. Eu falo pelos outros sendo muito transparente e com o grupo de lá também, inclusive com o grupo do João [Campos]. João fez uma opção, a gente saiu, nós terminamos como alternativa e, de lá para cá, eu nunca coloquei em dúvida meu posicionamento.", afirmou em entrevista.