João Campos cumpre agenda no Vale do São Francisco e promete expansão do Projeto Muquém

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A agenda teve início no reservatório que abastece o Projeto Muquém, uma estrutura responsável pelo atendimento de aproximadamente 140 hectares

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Em cumprimento de agenda na zona rural de Petrolina neste sábado (11), o pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos visitou o Projeto Muquém, na comunidade de Pedrinhas. Durante a passagem pelo Vale do São Francisco, João percorreu o reservatório de irrigação local, visitou áreas de cultivo de uva na Fazenda São Bento e reuniu-se com produtores rurais para debater demandas estruturais e novos investimentos para a agricultura irrigada na região.

A agenda teve início no reservatório que abastece o Projeto Muquém, uma estrutura responsável pelo atendimento de aproximadamente 140 hectares de produção. O sistema foi implantado originalmente durante a gestão do ex-governador Eduardo Campos com o objetivo de expandir o acesso à água e fortalecer a atividade agrícola das comunidades ribeirinhas locais.

Ao avaliar o impacto social e econômico da estrutura, João Campos defendeu o papel do investimento público na interiorização do desenvolvimento. “Essa primeira etapa foi construída por Eduardo Campos para criar novas áreas irrigadas junto com a regularização fundiária das terras. É um investimento que gera emprego, renda e aumenta a produtividade. A água chega pelo Rio São Francisco, é armazenada neste reservatório e segue por gravidade para irrigar a produção. Ainda existe uma grande área com potencial de expansão, que pode receber novas etapas e beneficiar ainda mais famílias.”

Na segunda etapa da visita, o pré-candidato acompanhou o manejo e a colheita de uvas na Fazenda São Bento, destacando o papel estratégico da viticultura para a economia do semiárido e para o mercado de exportação do país. Campos chamou a atenção para o perfil de empregabilidade da cultura da uva, apontando que a atividade se sobressai no setor por absorver expressiva mão de obra local.

“A gente vê aqui um projeto que mostra como o investimento em irrigação pode transformar a produção. Ainda existe uma área importante com potencial de expansão e é preciso construir um novo ciclo de investimentos para levar água, fortalecer a infraestrutura e criar novas oportunidades para quem vive e produz no semiárido”, afirmou o pré-candidato, que completou em seguida: “A produção de uva é uma das atividades que mais gera empregos no Vale do São Francisco. Entre 60% e 70% desses postos de trabalho são ocupados por mulheres. Cada hectare cultivado gera, em média, quatro empregos, um número superior ao de outras culturas, como a manga. Isso mostra como a viticultura fortalece a economia e garante renda para milhares de famílias da região.”

O roteiro em Petrolina foi encerrado com uma reunião de escuta na Associação Comunitária Agropecuária e dos Irrigantes do Muquém. O encontro, liderado pela presidente da associação, Rejane Olinda, contou com a presença do senador e pré-candidato à reeleição Humberto Costa, do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa, além de trabalhadores e lideranças regionais. Na ocasião, os produtores apresentaram pleitos voltados à infraestrutura de acessos viários, regularização fundiária, expansão das redes de irrigação e alternativas para a redução dos custos com energia elétrica na produção.

Ao fechar o ato, João Campos assegurou que a ampliação do Projeto Muquém e a replicação desse modelo para outras macrorregiões do estado serão prioridades em um eventual plano de governo.