fechar
Política | Notícia

Flávio Bolsonaro divulga carta de seu pai pela qual o classifica como 'porta-voz'

No texto escrito à mão que o pré-candidato mostra no vídeo, Bolsonaro escreveu, conforme sua leitura: "O momento é de arregaçar as mangas"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/07/2026 às 14:43
O senador e pr&eacute;-candidato &agrave; Presid&ecirc;ncia pelo PL Fl&aacute;vio Bolsonaro
O senador e pré-candidato à Presidência pelo PL Flávio Bolsonaro - Carlos Moura/Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou neste sábado, 11, uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. No texto, o pai afirma que Flávio é o seu porta-voz.

"O que ele está dizendo aqui na carta é muito simples. Eu quero agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes. Que porventura alguém possa estar seguindo, além e em paralelo, a nossa pré-campanha", disse Flávio, durante uma transmissão por vídeo, ao vivo.

No texto escrito à mão que o pré-candidato mostra no vídeo, Jair Bolsonaro escreveu, conforme sua leitura na transmissão: "O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro", disse Flávio. "Meu pré-candidato, creio que o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil", continuou.

Na interpretação de Flávio, o pai afirmou que este seria o prazo, ou "deadline", para que os aliados se juntem à pré-campanha. "Chegou a hora agora de todo mundo cair dentro", disse. Ele entende ainda que Bolsonaro pede unidade para combater o que chama de "verdadeiro inimigo, que é o governo de hoje".

Flávio afirmou ainda acreditar que, a partir de 2027, terá força no Congresso para mudar a Constituição. "A gente vai ter número suficiente no Senado e na Câmara para alterar a Constituição. Para reduzir a maioridade penal. Para reduzir carga tributária. Para melhorar a nossa legislação penal. E deixar bandido perigoso mais tempo preso", disse.

 

Leia também

Caiado diz que candidatura de Flávio Bolsonaro está 'afundando'
ELEIÇÕES 2026

Caiado diz que candidatura de Flávio Bolsonaro está 'afundando'
Novo declara apoio à reeleição de Raquel Lyra em Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Novo declara apoio à reeleição de Raquel Lyra em Pernambuco

Compartilhe

Tags