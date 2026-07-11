Em Petrolina, o pré-candidato João Campos apresenta projetos para saúde e inovação no Vale do São Francisco
A primeira proposta trata da construção do Hospital Regional do São Francisco, para alta complexidade, e a segunda é a criação do Vale AgroTech
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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), apresentou neste sábado (11), durante entrevista à imprensa na chegada a Petrolina, duas propostas para o desenvolvimento do município e do Vale do São Francisco.
A primeira é a construção do Hospital Regional do São Francisco, voltado para atendimentos de alta complexidade, e a segunda se refere a criação do Vale AgroTech, um centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico para impulsionar o agronegócio da região.
“A gente já tem conquistas importantes. Ao longo de muitos anos houve uma consolidação da produção aqui em Petrolina e no Vale do São Francisco, que é uma referência. O desafio agora é criar um novo ciclo de expansão e poder levar essa produção e esse modelo para outras regiões", disse o ex-prefeito do Recife.
Projetos
O Vale AgroTech do São Francisco é iniciativa inspirada em polos internacionais de inovação que pretende integrar tecnologia, pesquisa, universidades, produtores rurais e instituições de fomento para desenvolver soluções voltadas aos desafios da agricultura irrigada no Semiárido. De acordo com João Campos, a iniciativa busca consolidar o Vale do São Francisco como um polo de inovação para o agronegócio
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Na área da saúde, o pré-candidato do PSB assumiu o compromisso de construir o Hospital Regional do São Francisco, unidade de alta complexidade que contará com mais de 200 leitos e serviços especializados em cardiologia, cirurgia cardiovascular, neurologia, tratamento de AVC, terapia intensiva, exames e reabilitação.
O plano também contempla a ampliação do Hospital Universitário, em parceria com o Governo Federal, e a requalificação do Hospital Dom Malan, fortalecendo a rede pública de saúde e ampliando a oferta de especialidades médicas para a população do Vale do São Francisco.
“Hoje alguns serviços especializados são encaminhados para Serra Talhada. Uma cidade do porte de Petrolina precisa ter uma hemodinâmica mais forte, ampliar a cirurgia cardiovascular e outras especialidades de alta complexidade. Além disso, vamos fortalecer o Dom Malan e trabalhar pela expansão do Hospital Universitário. O Estado precisa ter uma estrutura de grande porte aqui", afirmou.
Agenda
A agenda em Petrolina reuniu lideranças da Frente Popular, entre elas a pré-candidata a deputada federal Eliane Soares, o pré-candidato a deputado estadual Ricardo Rocha, o deputado estadual Rodrigo Farias, o deputado federal Lucas Ramos, o ex-deputado federal Gonzaga Patriota, a pré-candidata Socorro Lacerda, a pré-candidata ao Senado Marília Arraes, o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa e o senador Humberto Costa.