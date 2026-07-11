Após reunião com Raquel, Eduardo da Fonte reforça apoio à reeleição e "união partidária"
O deputado federal e presidente estadual da Federação União Progressista se reuniu, neste sábado (11), com a governadora de Pernambuco
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Apesar de a reunião com a governadora Raquel Lyra (PSD), neste sábado (11), não ter confirmado o segundo nome indicado para ser o candidato ao Senado pela sua chapa - um nome definido é o de Túlio Gadêlha (PSD) -, tudo caminha para que o martelo não seja batido em Pernambuco, mas sim com os líderes nacional da Federação União Progressistas.
Na disputa, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e o ex-prefeito de Petrolina (União) seguem sem chegar a um consenso de quem recuaria da ambição de chegar ao Senado Federal. "Nada foi definido na reunião de hoje", informou uma fonte ouvida pela reportagem.
O impasse, porém, não tira o foco principal do grupo político nessa eleição. É o que garante Eduardo da Fonte. "A Federação reafirma o compromisso com a reeleição da governadora Raquel Lyra e no diálogo para a união partidária", disse o deputado federal, atual presidente estadual do PP e da Federação União Progressista, ao JC.
Com a indefinição a nível estadual, caberá aos presidentes do Progressistas, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, encontrar um denominador comum para desatar o nó que tem pressionado a governadora Raquel Lyra.
Túlio Gadêlha assegurado
Se por um outro lado a indefinição permanece, por outro o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) está assegurado como candidato ao Senado na chapa governista. "Eu não fui convidado para ser candidato a candidato. Eu fui convidado para ser candidato pelo presidente Kassab e pela governadora Raquel Lyra", declarou o parlamentar em participação no podcast Dose Dupla.
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"Eu fico muito tranquilo com essa disputa que existe entre nomes, que são nomes importantes para Pernambuco, cada um com sua característica e nomes diferentes. Eu sei que a disputa ali dentro da chapa da governadora, entre eles, é por uma vaga. A outra vaga é do PSD está garantida", garantiu o deputado.