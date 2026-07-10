Osmar Ricardo quer licença da presidência do PT Recife para apoiar Raquel Lyra

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Presidente estadual do PT, Carlos Veras afirma que licença partidária não isenta filiados de cumprir o estatuto e as decisões do partido

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O presidente municipal do PT do Recife e vereador Osmar Ricardo confirmou, em entrevista ao Jornal do Commercio, que pretende se licenciar da presidência do diretório da Capital durante o período eleitoral para apoiar a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), contrariando a orientação do partido em Pernambuco, que integra a Frente Popular liderada pelo pré-candidato ao Governo do Estado, o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Segundo Osmar, a licença será formalizada quando começar oficialmente a campanha eleitoral e será submetida às instâncias municipais do partido.

"Eu vou me licenciar que eu acho importante, se eu vou tomar uma postura diferente do PT, que quer apoiar João Campos, que não vou apoiar. Eu não vou fazer campanha para João Campos, não vou pedir voto para ele", assegurou o parlamentar ao citar o caso “Fura-fila” em concurso no Recife .

O rompimento político entre Osmar e João Campos ganhou força após o vereador aderir ao pedido de criação de uma CPI para apurar a nomeação de um procurador na Prefeitura do Recife para uma vaga destinada a pessoa com deficiência. Desde então, o parlamentar passou a fazer oposição à gestão municipal e intensificou as críticas ao pré-candidato socialista.

Apesar da decisão, o vereador afirmou que não pretende deixar o Partido dos Trabalhadores. "No PT tem muito isso, ideologia é diferente e cada um pensa diferente, apesar do partido tomar uma decisão e eu vou respeitar essa decisão. Vou me licenciar do PT no momento certo e na hora certa. Eu não estou saindo do PT, estou me licenciado", reforçou.

Procurado pela reportagem, o presidente estadual do PT, deputado federal Carlos Veras, ressaltou que o estatuto da legenda estabelece regras para a atuação de seus filiados e que um eventual pedido de licença partidária "não isenta nenhum membro de cumprir as normas e deliberações partidárias".

Em nota enviada ao JC, Veras afirmou ainda que "a decisão do PT de Pernambuco de apoiar a pré-candidatura de João Campos ao governo do Estado foi amplamente debatida em nosso partido e tomada de forma democrática. Além de ter sido validada pelo presidente Nacional da nossa sigla, Edinho Silva, a decisão conta com o respaldo de nossa maior liderança, o presidente Lula".

Decisão foi pessoal, diz vereador

Questionado se a licença teria sido sugerida por dirigentes nacionais ou estaduais da legenda, Osmar afirmou que a decisão foi exclusivamente sua e informou que o diretório municipal deverá deliberar sobre o afastamento temporário em breve.

"Acho que é a decisão mais correta, e essa pressão é minha. Já estou convocando a reunião da direção municipal. Vamos fazer reunião da executiva, depois do diretório para homologar o meu licenciamento da eleição", detalhou o dirigente municipal.

Mesmo com posicionamento contrário à maioria da legenda, o vereador ressaltou que mantém boa relação com as principais lideranças petistas. "Tenho uma boa relação com todo mundo no PT, Teresa Leitão, Humberto Costa, estive com ele no início da semana, conversei com ele. Sou da direção nacional do PT e sigo com uma boa relação com Carlos Veras."

Apoio a Raquel e palanque com Lula e Humberto

Durante a entrevista exclusiva, Osmar confirmou que participará da campanha da governadora Raquel Lyra, mas disse que seguirá apoiando o presidente Lula (PT) e o senador Humberto Costa (PT), ambos pré-candidatos à reeleição.

"Vamos votar lá no palanque de Raquel Lyra, vamos tá lá pedindo voto para Humberto, vamos tá lá pedindo voto para Lula. Esse é meu papel nessa eleição. O que a gente precisa é derrotar o PSB de Pernambuco", afirmou.

À respeito da disputa ao Senado, afirmou que Humberto Costa seguirá sendo sua prioridade e discorreu à respeito de seu apoio para a segunda vaga à Casa Alta.

"O único senador de Raquel que há possibilidade de apoiar se chama Túlio Gadelha (PSD), mas também posso apoiar é a Marília, não tenho nada contra a companheira. Só não vou deixar de votar em Lula e nem em Humberto."

Críticas ao vídeo de Lula com João Campos

Osmar também comentou o vídeo divulgado pelo presidente Lula em apoio à pré-candidatura de João Campos. Segundo ele, o gesto espelha a aliança nacional entre PT e PSB.

"Lula, ele é um dirigente nacional, ele é o presidente nacional do PT de honras, mas ele precisa de apoio. Tem uma aliança com o PSB a nível nacional. Com certeza pediram ao presidente nacional do PSB, que coincidência é João Campos, para gravar aquele vídeo. Mas quem conhece Lula, sabe quem é Lula. A fisionomia do Lula no vídeo não é uma fisionomia de quem estava bem pelo que estava fazendo. Mas, foi ele que falou. Essa aliança vai existir porque existe uma aliança nacional, infelizmente", comentou.

Resposta às críticas de dirigentes petistas

O presidente do PT Recife também reagiu às declarações de dirigentes do partido que defendem sua punição disciplinar por apoiar Raquel Lyra. Sem citar divergências internas apenas como debate político, Osmar direcionou críticas ao vice-presidente estadual da sigla, Cirilo Mota, e ao dirigente Oscar Barreto.

O apoio de Osmar Ricardo à reeleição de Raquel Lyra já era público e provocou reações dentro do PT. Nos bastidores da legenda, dirigentes defendem a abertura de um processo disciplinar caso o vereador participe da campanha da governadora.

"Cirilo e Oscar Barreto são porta-voz do PSB no PT Pernambuco. Eu tenho certeza, porque eu já defendi João Campos e eu sei o comportamento dele. Reconheço essas figuras como nada, eles são pessoas que o PSB manda recado, para eles falarem contra os próprios companheiros do PT."

