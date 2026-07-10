Novo declara apoio à reeleição de Raquel Lyra em Pernambuco
Legenda afirma que decisão foi tomada após discussão interna e cita convergência com a agenda do governo estadual
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O Partido Novo em Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (10), apoio à pré-candidatura da governadora Raquel Lyra (PSD) à reeleição nas eleições de 2026. A decisão foi tomada pela direção estadual da legenda após reuniões com dirigentes, parlamentares e filiados.
Segundo o partido, participaram da definição o presidente estadual da sigla, Tecio Teles, o deputado estadual Renato Antunes e os vereadores do Recife Eduardo Moura e Felipe Alecrim. Confira o vídeo da oficialização de apoio:
Em nota, o Novo afirmou que a decisão considerou o cenário político de Pernambuco e a avaliação de que a continuidade da atual gestão está alinhada às pautas defendidas pela legenda no Estado.
Entre os pontos citados pelo partido estão o equilíbrio das contas públicas, a modernização da administração estadual, o fortalecimento da segurança pública e a defesa de reformas estruturantes, como a concessão dos serviços da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).
Oposição
O partido também reiterou sua posição de oposição ao PT e ao PSB e afirmou que identificou convergência programática com o projeto político liderado por Raquel Lyra.
Para o presidente estadual do Novo, Tecio Teles, a decisão prioriza os interesses do Estado. "A governadora é trabalhadora, honesta e merece ser reeleita. O apoio a Raquel se dá por entendermos que ela representa o melhor projeto para Pernambuco e que, em hipótese alguma, o Novo se omitiria diante da possibilidade de o PSB voltar a governar o Estado. O nosso compromisso maior é com os pernambucanos e com o futuro de Pernambuco", afirmou.
O Novo também informou que realizará sua convenção estadual no próximo dia 21 de julho, às 17h, no Clube Internacional do Recife. Na ocasião, a legenda pretende oficializar as candidaturas que disputará nas eleições de 2026.