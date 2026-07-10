Federação PSOL/Rede anunciará nomes para chapa majoritária na terça-feira (14)

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O ex-vereador Ivan Moraes deve liderar a chapa ao Governo de Pernambuco, Paulo Rubem disputar o Senado, e o nome para vice será anunciado

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A Federação PSOL/Rede deverá definir e aprovar a composição da chapa majoritária que disputará as eleições de 2026 em Pernambuco, em reunião na próxima segunda-feira (13). Após a deliberação interna, os nomes escolhidos serão apresentados oficialmente na terça-feira (14), na Casa Marielle Franco, sede do PSOL Pernambuco.

Nos bastidores da Federação PSOL/Rede, a expectativa é de que Ivan Moraes (PSOL) seja confirmado como candidato ao Governo de Pernambuco, após a desistência do reitor Alfredo Gomes da disputa.

Para o Senado, o nome que deve encabeçar a chapa é o de Paulo Rubem Santiago (Rede). A principal indefinição permanece na vaga de vice-governador, cujo nome será anunciado durante a coletiva de imprensa da próxima terça-feira (14). Na ocasião, a Federação também deve apresentar os suplentes da candidatura ao Senado.

Data da convenção será divulgada na coletiva

Além da apresentação dos integrantes da chapa majoritária, a Federação PSOL/Rede informou que a data da convenção partidária também será anunciada durante a coletiva de imprensa na terça-feira.

