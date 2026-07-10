Em pré-campanha, João Campos quer criação de Centro Integrado de Gestão Metropolitana

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O ex-prefeito do Recife apresentou a proposta em reunião com o Crea-PE e também defendeu investimentos em mobilidade e infraestrutura

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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) defendeu, nesta sexta-feira (10), a criação de um Centro Integrado de Gestão Metropolitana para ampliar a coordenação entre o Governo do Estado e as prefeituras da Região Metropolitana do Recife. A proposta foi apresentada durante encontro promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), no Recife.



Segundo João Campos, o centro teria participação permanente dos municípios da Região Metropolitana e atuaria na articulação de políticas públicas, especialmente nas áreas de mobilidade e infraestrutura.



"Hoje não existe nenhum nível de parceria, com prefeitura aliada ou sem ser aliada. Não tem uma integração de obra estruturante de mobilidade urbana alinhada. Nós vamos criar esse espaço, onde todas as cidades vão ter assento, participação permanente e diária", afirmou.



O pré-candidato ainda defendeu maior atuação do Governo de Pernambuco em projetos de infraestrutura considerados estratégicos, como a implantação de vias radiais e perimetrais na capital, a expansão do Metrô do Recife, a retomada da Ferrovia Transnordestina e a conclusão do Arco Metropolitano.



Ao falar da execução de investimentos pelo Estado, João Campos apontou o ritmo das obras financiadas por operações de crédito.



"A contração de operações de crédito que o Governo do Estado fez não vem acompanhando o ritmo da execução do que é prioritário para Pernambuco. É preciso construir um ritmo diferente de execução", disse.

