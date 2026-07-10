Durante visita à Fenearte, João Campos defende valorização do artesanato pernambucano

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O ex-prefeito do Recife esteve na Fenearte ao lado de lideranças políticas e destacou a relevância da feira para a cultura local.

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O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), visitou nesta sexta-feira (10) a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), realizada no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Durante a passagem pelo evento, ele percorreu a Alameda dos Mestres, conversou com artesãos e visitantes e destacou a importância da feira para a valorização da cultura popular do Estado.

Em declaração durante a visita, João Campos afirmou ter uma relação de longa data com a Fenearte e ressaltou o papel do evento na divulgação do trabalho de artistas e artesãos de diferentes regiões de Pernambuco.

"Eu tenho uma memória afetiva muito grande em relação à Fenearte. E agora venho mais uma vez para ver o encanto da arte e da cultura de Pernambuco e ver no trabalho de cada mestre a tradução de cada região do estado. A Fenearte é um grande patrimônio de Pernambuco. Então, quero parabenizar todo mundo que trabalha com arte e cultura, que faz do nosso estado uma potência cultural", disse.

João Campos esteve acompanhado da mãe, Renata Campos, do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), o senador Humberto Costa (PT), pré-candidato à reeleição, a pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), além de secretários municipais, vereadores e outras lideranças políticas da capital e de municípios da Zona da Mata e do Agreste.