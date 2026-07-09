Túlio Gadelha reforça que sua vaga do ao Senado está assegurada na chapa de Raquel
O pré-candidato disse ter sido convidado pela governadora e Gilberto Kassab e que apenas a segunda vaga para disputar a Casa Alta segue em negociação
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O deputado federal Túlio Gadelha (PSD) reforçou que foi convidado pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, para disputar uma vaga ao Senado Federal na chapa governista nas eleições deste ano. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast Dose Dupla, em meio às discussões sobre a composição da chapa majoritária.
"Eu não fui convidado para ser candidato a candidato. Eu fui convidado para ser candidato pelo presidente Kassab e pela governadora Raquel Lyra", afirmou o parlamentar ao ser questionado sobre a garantia de sua candidatura. Segundo Túlio, o convite lhe dá tranquilidade diante das negociações que ainda envolvem os demais partidos da base aliada.
O deputado também afirmou que, na avaliação dele, há apenas uma vaga em disputa dentro da chapa governista.
"Eu fico muito tranquilo com essa disputa que existe entre nomes que são nomes importantes para Pernambuco, cada um com sua característica e nomes diferentes. Eu sei que a disputa ali dentro da chapa da governadora, entre eles, é por uma vaga. A outra vaga é do PSD está garantida", afirmou.
Durante a entrevista, Túlio reconheceu que ainda existe um impasse envolvendo a Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, mas avaliou que a definição depende das instâncias partidárias e de um entendimento entre os dirigentes das legendas e o PSD.
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"Enquanto as duas instâncias não estiverem alinhadas, não se resolve. Não adianta só a federação decidir porque quem escolhe é o comando do PSD. Mas também não adianta a governadora escolher, porque também tem instância própria."
Questionado sobre o cenário das pesquisas para o Senado, o parlamentar minimizou os levantamentos e afirmou que a maioria do eleitorado ainda não definiu seu voto. Segundo ele, a campanha será decisiva para apresentar suas propostas e ampliar o conhecimento do seu nome entre os pernambucanos.
“O que eu tenho é mostrar o meu trabalho, a minha coerência, o que eu faço na Câmara. Eu tenho confiança no eleitor de Pernambuco, e nos resultados que eu apresentei ao longo desses anos. Eu sei que se comparar com a disputa para deputado federal, É uma disputa muito maior, que você vai precisar de 1 milhão e 800 mil votos. Eu tive 134.000. Mas eu quero fazer esse debate”, afirmou.