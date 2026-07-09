Republicanos de Pernambuco reafirma apoio a Lula e João Campos após debate nacional de aproximação com PL

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O ex-ministro do governo Lula tem seu irmão, Carlos Costa, como pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo socialista

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O presidente do Republicanos em Pernambuco, Silvio Costa Filho, afirmou nesta quinta-feira (9) que o diretório estadual manterá apoio ao presidente Lula (PT) e ao pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), independentemente da definição que venha a ser adotada pela Executiva Nacional do partido para a disputa presidencial.

"Independente da posição que a Executiva Nacional venha tomar, em Pernambuco, como sempre fizemos, estaremos votando no presidente Lula e no pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos", afirmou o presidente estadual do Republicanos.



O posicionamento acontece no momento em que a direção nacional da legenda discute os rumos da legenda na eleição presidencial deste ano. Entre as possibilidades em debate está uma aproximação com o PL, partido ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência.



A declaração também reforça a permanência do Republicanos no projeto político liderado por João Campos (PSB) em Pernambuco. O ex-ministro do governo Lula tem o irmão, Carlos Costa, como pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo socialista.



Segundo o dirigente estadual, o Republicanos reúne diferentes correntes entre seus diretórios estaduais, com posições distintas sobre uma eventual aliança na corrida ao Palácio do Planalto.



De acordo com o dirigente, Pernambuco está entre os estados que defendem uma coligação formal com o presidente Lula. Ele afirma que outras alas do partido preferem a independência, enquanto um terceiro grupo defende uma composição com o candidato do PL.



Apesar desse cenário, Silvio Costa Filho ressaltou que a posição do diretório pernambucano não será alterada pela decisão nacional. Veja nota completa:

"Em Pernambuco, o partido Republicanos vota em Lula

Neste momento, existe um debate na Executiva Nacional sobre os rumos que o partido vai tomar no processo eleitoral deste ano. Existem estados que defendem coligação formal com o presidente Lula - como é o caso de Pernambuco - outros estados defendem a independência e outros uma coligação com o candidato do PL. Independente da posição que a Executiva Nacional venha tomar, em Pernambuco - como sempre fizemos - estaremos votando no presidente Lula e no pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos.

Silvio Costa Filho, presidente do Republicanos-PE."

